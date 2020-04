La parabola triste di Enrico Cucchi

La storia di un ragazzo, che se n’è andato troppo presto, dopo aver toccato la vetta del calcio italiano

La storia di Enrico parte da Savona, la città che gli diede i natali e che lo ha fatto esordire nel calcio dei grandi, quando era ancora un bambino.

Era la stagione 1981-’82 quella che avrebbe portato al trionfo della nostra nazionale in Spagna e sulla panchina del Savona sedeva Piero Cucchi: il suo papà.

Avrebbe voluto farlo giocare ma era combattuto, sia perché non lo voleva bruciare, sia perché aveva paura che la gente potesse pensare che Enrico giocasse solo perché era suo figlio.

Però quando sei un predestinato non c’è nulla che ti possa fermare e così, non ancora sedicenne, Cucchi esordì in serie C2 dove colleziona 25 presenze condite da un gol.

La stagione successiva passa all’Inter ma deve aspettare tre anni per esordire.

L’occasione gli venne data da Castagner, che il 13 gennaio del 1985, lo mandò in campo contro l’Ascoli e da quel momento iniziò la sua ascesa: in molti ricordano la sua prestazione maiuscola in semifinale di Coppa UEFA contro il Real Madrid e da lì iniziarono due anni di pellegrinaggio in prestito.

Nella stagione 1987-’88 indossò la maglia dell’Empoli, dove si ritrovò a giocare affianco di Incocciati, Di Francesco, Mazzarri, Caccia e Baldieri e da centrocampista con qualità difensive, mise a segno la bellezza di 8 gol in 26 partite ma ancora non era pronto per tornare alla casa madre, così l’anno successivo andò a Firenze, dove divise il campo con Baggio e Borgonovo e quella stagione rappresentò la consacrazione che gli permise di tornare all’Inter di Trapattoni.

Fu solo una parentesi: dopo una stagione (19 presenze) fu ceduto al Bari ma si tolse la soddisfazione di segnare una rete nella finale di Supercoppa Italiana contro la Sampdoria dei gemelli del gol.

In Puglia divenne il faro del centrocampo dei “galletti” ma purtroppo iniziarono i primi problemi di salute.

Appena arrivato deve subire un’operazione alla coscia perché era spuntato un neo, che avrebbe potuto portare problemi molto seri.

L’operazione sembrava essere andata per il meglio, tanto che Enrico torna in campo e gioca ai suoi livelli, per tre anni tutto sembra andare per il meglio.

Nella stagione 1993-’94 il Bari lo cede al Ravenna ma i suoi problemi di salute tornano inesorabilmente.

Colleziona solo 5 presenze ma non è quello il problema: il vero problema è il dolore agli adduttori che lo tormenta continuamente.

Lo visitarono e scoprirono che era pieno di cellule maligne e fu sottoposto immediatamente alla chemioterapia per evitare che si formassero metastasi.

Purtroppo l’intervento fu tardivo e per Enrico non ci fu nulla da fare: morì a Tortona il 4 marzo del 1996 a soli 30 anni.

Fonte foto: mediapolitika.com

Firma: Alessandro Nardi