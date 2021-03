La parabola di José Mourinho

Passato e presente di un grande allenatore che ora sembra sulla via del tramonto

C’era una volta lo Special One, un allenatore carismatico, vincente, in grado tanto di polarizzare il dibattito calcistico quanto di stupire per la capacità di tirare fuori il meglio dalle sue squadre. Dal Porto al Chelsea, dall’Inter al Real Madrid, il primo decennio di questo secolo ci ha consegnato diversi cicli vincenti targati José Mourinho, in diversi paesi. Da diversi anni a questa parte invece la magia sembra essersi interrotta.

Dal 2013 ad oggi infatti, il tecnico portoghese ha vinto soltanto cinque titoli tra Chelsea, Manchester United e Tottenham ed in generale ha dato l’impressione di essere entrato nella fase discendente della sua leggendaria carriera. I motivi sono diversi, ma ce n’è uno che sovrasta tutti gli altri: il metodo Mourinho permette di cementare spogliatoi al massimo della loro forza e genera valore aggiunto da ogni componente della rosa, anche quelli meno blasonati. Spesso questa unità d’intenti viene perseguita con il classico artifizio “noi contro il mondo”, dove noi è la squadra e il mondo è costituito dall’insieme di stampa, addetti ai lavori, avversari, arbitri e chi più ne ha più ne metta. Allo stesso tempo però il dispendio nervoso necessario a mantenere alta la tensione logora sia i giocatori che lo staff, bruciando energie in maniera tanto intensa quanto breve. Le squadre di Mou sono come un centometrista che lascia dietro di sé tutti sullo scatto ma che alla lunga rischia di avere il fiatone. Non è un caso dopo i suoi cicli vincenti, le formazioni che ha allenato siano passate in mano ad altri risultando fiacche, prive di vigore, come se fossero state svuotate di tutte quelle motivazioni necessarie per vincere. E’ il prezzo del successo, se vuoi che a questo successo ti ci porti uno come lo Special One. Negli ultimi anni però José sembra aver perso quella verve tipica delle sue stagioni migliori. I suoi team hanno qualche guizzo, vedi la vittoria in Europa League del 2017 con il Manchester United, ma sembrano scariche anche se non hanno conquistato nessun trofeo. La sconfitta di ieri sera con la Dinamo Zagabria è emblematica di questo stato di cose, il Mourinho di qualche anno fa una partita del genere non l’avrebbe mai persa, soprattutto in quel modo.

Che cosa attendersi dal futuro non è dato saperlo. L’impressione che Mou non abbia più lo smalto di un tempo è evidente, ma guai a celebrare con troppa fretta il funerale calcistico di un allenatore di questo calibro. Come per i giocatori, anche per i tecnici spesso dove non arriva la classe e la tecnica arriva l’orgoglio di non abbandonare anzitempo le luci della ribalta. Staremo a vedere.

Luca Missori

(Fonte immagine: Serieanews.com)