La parabola di Harry Kane

Altro grande inizio di stagione per il centravanti inglese che ora vuole compiere il definitivo salto di qualità

Da anni Harry Kane è giustamente sulla cresta dell’onda. Stagione dopo stagione, il bomber del Tottenham ha scalato l’Olimpo dei migliori centravanti del mondo issandosi stabilmente tra i top del suo ruolo. Quest’anno l’inizio non è stato da meno, ma arrivato ai 27 Kane è stanco degli elogi e vuole qualcosa in più.

Il destino gli ha fornito un alleato di prestigio per compiere il definitivo salto di qualità: José Mourinho. Lo Special One è anch’egli in cerca di rivalsa e nel novembre del 2019 ha accettato la panchina degli Spurs per tornare a vincere un trofeo che nella sua personale bacheca manca ormai da quasi quattro anni. Rispetto al passato, Mourinho ha preferito puntare sulle sue idee più che su un singolo sistema di gioco, provando a coniugare i giovani talenti della formazione londinese con i giocatori di maggiore esperienza. Kane ovviamente è al centro del progetto, coadiuvato da un funambolo come Son insieme al quale ha realizzato 24 gol in campionato. L’inizio di stagione è stato ottimo, con gli Spurs che dopo poche giornate sono balzati in testa alla classifica. Il calo a ridosso delle vacanze natalizie ha allontanato i londinesi dal primo posto, che ora dista 7 punti, ma gli uomini di Mou rispetto al Manchester United capolista hanno una gara in meno. Nel frattempo, senza soluzione di continuità, Harry Kane ha continuato a segnare, portandosi al secondo posto della classifica cannonieri con 12 gol (dietro Salah) e affiancando alle reti l’impressionante record di 11 assist, nessuno come lui in questa Premier League.

Niente di nuovo ovviamente, ma l’impressione è che trascinato dal suo bomber il Tottenham quest’anno voglia qualcosa di più. A 27 anni suonati infatti, Kane sente in maniera ancora più pressante la contraddizione tra l’essere uno dei migliori centravanti al mondo e l’essere ancora a secco di titoli con la sua squadra. Il legame con la maglia è indubbio, ma per quanto tempo ancora un giocatore di questo calibro sarà disposto a rinunciare alla gloria che gli spetta? Il futuro è nei suoi piedi e nelle mani dello Special One.

Luca Missori

(Fonte immagine: Guerinsportivo.it)