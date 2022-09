La nuova vita di Serse Cosmi, allenerà il Rijeka

Ripartirà dalla Croazia la carriera calcistica del tecnico che dopo più di un anno di stop tornerà ad allenare, l’ultimo incarico fu nella stagione 20/21 quando occupò la panchina del Crotone che retrocesse in serie B

L’uomo del fiume torna in sella. Serse Cosmi non è mai stato un allenatore normale, la sua indole focosa l’ha sempre contraddistinto e quindi anche le sue scelte a volte possono lasciare stupiti. Così è stato pure questa volta. Il tecnico umbro riparte della Croazia dove ha accettato la panchina del Rijeka. La società ha scelto lui per risollevare una situazione che ormai si era fatta insostenibile. La compagine croata, infatti, dopo la prematura dipartita dai playoff di Conference League, per mano del Djugarden, ha poi vinto di misura il debutto in campionato. Dopo l’esordio vincente, però, ecco un tunnel senza uscita fatto di sei match senza vittorie: quattro sconfitte e due pareggi. Un ruolino di marcia che non ha lasciato scampo alla panchina dell’ormai ex mister Fausto Budicin. Ora tocca a Serse Cosmi tentare di rianimare l’ambiente. Carattere e qualità non mancano, l’uomo del fiume è pronto per un’altra impresa.

Glauco Dusso