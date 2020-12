La notte di Riccardo Calafiori

Il diciottenne terzino giallorosso ha segnato il primo gol con la maglia della Roma, ora progetta il suo futuro

Da sempre i tifosi della Roma hanno metabolizzato le delusioni procurate dalla propria squadra rivendicando (e a ragione) la romantica tradizione di tramandare la fascia di capitano da un giocatore romano all’altro, generazione dopo generazione. Dopo gli addii traumatici di Totti e De Rossi e dopo il trasferimento di Florenzi al Psg, i tifosi giallorossi sono alla ricerca di un nuovo idolo che faccia proseguire questo retaggio. Da ieri sera, a fianco del ritrovato Lorenzo Pellegrini, c’è un nuovo arrivato: Riccardo Calafiori.

Calafiori di mestiere fa il terzino e nonostante abbia appena 18 anni ne ha già tante di storie da raccontare. Quelle principali della sua carriera calcistica sono legate a ben due “De Rossi”. C’è il De Rossi padre, che l’ha svezzato e l’ha fatto crescere nella primavera della Roma e gli ha fatto guadagnare la convocazione in prima squadra già nella scorsa stagione. C’è poi il De Rossi figlio, Daniele, che nel 2018 da capitano della prima squadra lo andò a trovare in ospedale, dove il 16enne Calafiori si era operato a seguito della rottura del legamento crociato. Era il mese di ottobre, la primavera della giallorossa aveva giocato in Youth League contro il Viktoria Plzen ed il futuro del giovane terzino romano sembrava più incerto che mai. Da lì in poi invece, un lento ma graduale recupero, il ritorno in campo, la fiducia di Alberto de Rossi ed il posto da titolare riguadagnati con merito, fino ad arrivare al coronamento del sogno, la convocazione in prima squadra nella seconda parte dello scorso campionato di Serie A. Oltre all’esordio è arrivato anche il gol nell’ultima gara sul campo della Juventus, ma il Var ha annullato tutto.

Poco male, perché alla fine la prima rete con la maglia della Roma è arrivata, nella gara di Europa League di ieri sera contro lo Young Boys, ed è stata bellissima. Un collo-esterno sinistro dai 25 metri che si è insaccato sotto l’incrocio dei pali. Un gol che è stato una sorta di liberazione, un modo per lasciarsi le difficoltà del passato alle spalle e guardare con ottimismo verso il futuro. Unica pecca: la Curva Sud deserta, sotto cui Riccardo non ha potuto esultare. Non c’è da disperarsi comunque, la Roma in questi giorni sta lavorando ad un sostanzioso rinnovo del contratto del suo nuovo giovane talento. La volontà è quella di trattenere Calafiori a lungo. Il tempo per (ri)abbracciare i propri tifosi verrà, basta avere un po’ di pazienza.

Luca Missori

(Fonte immagine: Forzaroma.info)