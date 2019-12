La nona sinfonia di Febbre a 90 su radioromafutura.it dalle 18 alle 20. La convivenza forzata ed il possibile arrivo del terzo inquilino

I temi della giornata: mezzo passo falso dell’Inter che si fa beffare nel finale dalla Fiorentina, la Juve non sbaglia e si porta a pari punti con i nerazzurri, tiene il passo la Roma. Crolla l’Atalanta a Bologna dopo l’impresa europee, esordio al fiele per il Napoli di Gattuso. Cagliari-Lazio di stasera vale più di piazzamento Champions

Non mancheranno ovviamente i commenti alle avversarie delle italiane nelle coppe europee.

I cantori e musicanti Renato de Filippi e Marco Fabio Ceccatelli vi aspettano come di consueto questa sera dalle 18 alle 20 su http://www.radioromafutura.it/ per commentare una giornata dai mille spunti, in attesa della partita fra Cagliari e Lazio che potrebbe dare un’ulteriore scossa alla classifica. Attesi due ospiti in studio d’alto lignaggio, il poeta Francesco Verduchi e il giornalista d’assalto Davide Di Carlo. In collegamento telefonico il prode Alex Cicchetti, già redattore di Lazialità.it.

PER ASCOLTARCI CLICCA QUI

Scriveteci alla nostra mail calciofebbrea90@gmail.com o sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/Febbre-a-90-102425251180920/