La medicina dell’Empoli è Aurelio Andreazzoli

Tornato nuovamente sulla panchina toscana il tecnico sta curando ancora i mali degli azzurri che adesso hanno messo la testa fuori dalle sabbie mobili

Dopo aver stupito negli anni passati Aurelio Andreazzoli è tornato alla guida dell’Empoli. L’allenatore riapproda per salvare la squadra da una situazione che era diventata insostenibile. Nelle prime quattro giornate 0 punti e 0 gol fatti. Un ambiente che si era ormai depresso e che ha portato all’esonero di Paolo Zanetti.

La domanda sorge spontanea: ma perché se ne va? Ecco probabilmente non avremo mai una risposta fatto sta che per la quarta volta è stato scelto per la panchina degli azzurri, la terza se parliamo di ritorni. Ci si siede per la prima occasione nella stagione 17/18 in serie B portando la squadra in A. L’anno successivo dopo 11 giornate viene esonerato per poi essere richiamato per finire la stagione. Lascia al termine di quell’annata conclusa con la retrocessione. Eccolo di nuovo in Toscana alla guida nel 21/22. Salva l’Empoli ma non resta. Adesso ecco l’ennesimo ritorno.

Il presidente Corsi non ha avuto dubbi su chi richiamare per risollevare la squadra nell’attuale torneo. Andreazzoli si è rimesso subito a lavoro e dopo la sconfitta con l’Inter, dove comunque si erano visti segnali di risveglio, ha svoltato. Arriva subito la prima vittoria, nel turno infrasettimanale, con la Salernitana a firma Baldanzi. Proprio quest’ultimo è una pedina da non sottovalutare. Infatti è lui il raccordo tra centrocampo e attacco, quel trequartista che tanto ha caratterizzato il gioco dell’Empoli negli anni. 4-3-1-2 come un dogma, Andreazzoli il divulgatore di questo sapere. Gli azzurri mostrano subito quella verve che nelle prime giornate era mancata, insieme alle trame di gioco spettacolare che proprio con il mister di Massa tutto il calcio italiano aveva ammirato.

Dopo una sconfitta e un pareggio ecco l’ennesimo capolavoro lunedì sera. Nel derby toscano con la Fiorentina, a Firenze, l’Empoli sfodera una prestazione da applausi. Azioni palla a terra, triangolazioni e viola tramortiti da Caputo e Gyasi. Seconda vittoria in campionato per gli azzurri che con i sette punti conquistati dall’arrivo di mister Andreazzoli mettono fuori la testa dalla zona retrocessione. La strada è ancora lunga ma di questo passo il tecnico è pronto all’ennesimo miracolo sportivo, chissà che questa volta possa rimanere in sella e non essere disarcionato dal cavallo empolese.

Glauco Dusso