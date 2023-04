La lotta per il titolo in Premier League

Un punto sulla sfida a distanza tra Arsenal e Manchester City, analizzando il periodo delle squadre e l’abitudine a vincere

La situazione per quanto riguarda la corsa al campionato in Premier League è tutt’altro che scontata. Per la stragrande maggioranza della stagione l’Arsenal ha dominato, prendendosi di diritto il titolo di favorita alla vittoria finale. I Gunners però non vincono la Premier League dalla stagione 2003/2004, quella degli Invincibles di Wenger e Henry, un digiuno lungo 19 anni che i tifosi sperano di interrompere quest’anno. L’ottimo lavoro di Arteta è sotto gli occhi di tutti, in pochi anni ha portato l’Arsenal da non qualificarsi in Europa a lottare per il titolo giocando bene e soprattutto senza sperperare soldi inutilmente, cosa che in Inghilterra non è poi così scontata. Per quanto questo paragone al momento non regga, Arteta sta dimostrando di poter essere il degno erede di Wenger, dato che i Gunners non lottavano per la Premier dal 2015/16 con proprio il francese in panchina.

Mikel Arteta e Arsene Wenger

L’antagonista del sogno dell’Arsenal è la squadra che negli ultimi anni ha dominato il campionato inglese: il Manchester City di Pep Guardiola che ha vinto 4 degli ultimi 5 titoli. I Citizens sono più esperti ed abituati alla corsa al titolo rispetto ai Gunners e ciò si sta vedendo nelle ultime giornate di campionato. Il City nonostante avesse diversi punti di distanza dalla capolista, con calma ed organizzazione è riuscita a ricucire il distacco ed ora si trova a soli 4 punti dall’Arsenal con una partita in meno e lo scontro diretto da giocare ad Etihad. I Gunners hanno sciupato il vantaggio che si erano creati durante la stagione perdendo l’andata contro il City e pareggiando le ultime due partite di Premier League contro Liverpool e West Ham.

Manchester City vince la Premier League 2021/22

Questa flessione negativa dell’Arsenal secondo me è dovuta all’inesperienza nel saper gestire il vantaggio in classifica nelle sfide più complicate. Durante la stagione i Gunners giocavano spensierati, senza particolari pressioni mentre adesso sentono il peso di vincere una Premier che manca da quasi 20 anni e che, secondo molti, avevano già vinto. Il problema per Arteta e giocatori è che questo campionato verosimilmente verrà deciso dalla sfida del 26/04 in casa del Manchester City, che ha vinto l’andata per 1-3 e che è abituato a giocare partite di questo genere.

Fonte foto: Getty Images, bbc.com, espn.com

Davide Farina