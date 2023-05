La lotta Champions in Serie A

Un approfondimento sulla squadre in corsa per un posto tra le prime 4 e sul calendario che ciascuna dovrà affrontare

Se per il vincitore del campionato bisogna solo attendere l’aritmetica, per quanto riguarda gli altri 6 posti nulla è definito. Ci sono infatti 5 squadre in 6 punti e in queste ultime sei giornate capiremo la classifica finale.

Andiamo in ordine e partiamo dalla Lazio che si trova seconda in classifica a 61 punti e che, con le ultime due sconfitte con Torino ed Inter, ha sprecato un piccolo vantaggio che si era costruita sul quinto posto. I ragazzi di Sarri nelle ultime 6 affronteranno: Sassuolo, Milan, Lecce, Udinese, Cremonese ed Empoli, importante ovviamente lo scontro diretto con i rossoneri.

Proseguendo al terzo posto troviamo la Juventus con 60 punti. I bianconeri vengono da 1 punto in 4 partite e devono invertire la rotta per ottenere un posto per la prossima Champions League e affronteranno un calendario quasi identico a quello della Lazio: Lecce, Atalanta, Cremonese, Empoli, Milan e Udinese.

Sotto la Juventus troviamo 3 squadre, tutte a 57 punti: Inter, Milan e Roma. L’Inter ha ottenuto 2 vittorie nelle ultime due partite dopo essere rimasto a secco per 5 partite. I nerazzurri nelle ultime 6 giocheranno contro: Hellas Verona, Roma, Sassuolo, Napoli, Atalanta e Torino. Per quanto riguarda il Milan affronterà: Cremonese, Lazio, Spezia, Sampdoria, Juventus ed Hellas Verona. I giallorossi vengono dal pareggio con il Milan nell’ultima giornata ma dovranno fare i conti con i numerosi infortuni patiti nelle ultime partite. Ecco il calendario dei ragazzi di Mourinho: Monza, Inter, Bologna, Salernitana, Fiorentina e Spezia.

Al settimo posto con 55 punti troviamo l’Atalanta di Gasperini che viene da 7 punti nelle ultime 3, con la vittoria importante per 3-1 contro la Roma. Nelle ultime di campionato la Dea se la vedrà con: Spezia, Juventus, Salernitana, Hellas Verona, Inter e Monza.

Considerando i calendari e che Inter, Milan, Juventus e Roma avranno anche le semifinali di Champions ed Europa League, chi arriverà tra le prime 4?

