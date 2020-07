La Lazio vince e blinda la Champions: Cagliari battuto 2-1. Analisi e pagelle

I biancocelesti ritrovano i tre punti con una rimonta nella ripresa

Nel posticipo della trentacinquesima giornata la Lazio ospita all’Olimpico il Cagliari con l’obiettivo di ritrovare la vittoria che manca dalla trasferta contro il Torino. Anche i sardi mancano l’appuntamento con i tre punti da quasi un mese e dunque il match sarà importante per entrambe le compagini. Inzaghi ritrova i titolari, in particolare Luis Alberto, mancato tantissimo nel match contro la Juventus.

La partita nel primo tempo è molto divertente e piena di occasioni da entrambe le parti; nei primissimi minuti meglio gli ospiti con Joao Pedro che trova un gol fantastico su punizione che gli viene però annullato in quanto il calcio piazzato era indiretto e dunque non poteva andare immediatamente al tiro. Ancora l’attaccante brasiliano si rende pericoloso di testa qualche minuto più tardi. Esce poi anche la Lazio che calcia tantissimo in porta trovando un miracoloso Cragno a dire sempre di no. Lazzari ci prova addirittura tre volte in due minuti ma le vere risposte prodigiose dell’estremo difensore dei sardi sono su un tiro a giro di Luis Alberto e su una conclusione ravvicinata di Immobile servito da un cross di Jony. Il Cagliari reagisce ancora e va vicino alla rete con Simeone che lasciato solo in area colpisce malissimo di testa. Il Cholito si fa però perdonare subito e sigla il vantaggio dei suoi proprio al quarantacinquesimo: Ionita lavora un buon pallone e lo appoggia all’argentino che calcia debolmente ma trova una deviazione che spiazza Strakosha.

Nella ripresa la Lazio parte alla grande e trova subito la rete del pareggio: Milinkovic-Savic calcia al volo dal limite dell’area e trova uno splendida traiettoria sulla quale Cragno non può arrivare. Ancora i capitolini insistono e sfiorano il raddoppio con una gan conclusione di Immobile deviata splendidamente da Cragno sul palo. Al minuto sessanta però l’attaccante di casa non perdona: solito pallone splendido in profondità di Luis Alberto, Immobile calcia con il sinistro e batte il portiere avversario. Cagliari che nella ripresa fatica a rendersi pericoloso e dunque è ancora la Lazio a sfiorare il tris con Correa che però calcia debolmente da ottima posizione. Il match finisce dunque 2-1 per la Lazio.

Torna al successo la squadra di Inzaghi e trova i punti necessari per blindare la qualificazione alla prossima Champions League, prestazione ottima e successo ampiamente meritato. Ancora una sconfitta per gli uomini di Zenga che continuano a scivolare in classifica ed a mancare l’appuntamento con i tre punti.

Queste le dichiarazioni di Inzaghi a fine match: “C’è molta soddisfazione per il traguardo che ci siamo guadagnati, ho un grande gruppo che mi ha regalato la qualificazione in Champions e la Supercoppa.”

Le pagelle della Lazio

Strakosha 6: Non può nulla sul gol di Simeone, per il resto del match è poco impegnato

Patric 6: Attento in difesa accompagna meno l’azione ma non corre mai pericoli

Luiz Felipe 6: Sfortunato nella deviazione che porta al gol di Simeone, gara comunque senza grosse sbavature

Acerbi 6,5: Spinge molto sulla sinistra giocando quasi da ala aggiunta, solita sicurezza in difesa

Lazzari 6,5: Grande corsa e dribbling, Cragno gli nega la gioia del gol tre volte nel primo tempo. (Dal 57′ Marusic 6: Ha una buona palla per chiudere la partita ma si fa recuperare)

Milinkovic-Savic 6,5: Sbaglia qualche passaggio di troppo ma trova un gol tanto bello quanto importante

Parolo 6,5: Molto sacrificio in mezzo al campo, recupera diversi palloni e permette alla squadra di ripartire

Luis Alberto 7: La luce della Lazio, sfiora il gol che gli viene negato da Cragno e sforna l’ennesimo assist della sua stagione. (Dal 90′ Cataldi s.v.)

Jony 6: Meno pericoloso rispetto a Lazzari offre comunque una buona spinta sulla fascia sinistra. (Dal 57′ Lukaku 6: Aiuta i compagni e si rende protagonista di qualche buona discesa)

Caicedo 5,5: Buoni gli scambi con Immobile ma in zona gol non si rende mai pericoloso, zero tiri verso la porta avversaria. (Dal 63′ Correa 6: Qualche buon guizzo, sfiora il tris ma trova Cragno sulla sua strada)

Immobile 7: Un gol, un palo e un’altra grande occasione, finalmente convincente si prende per il momento il primo posto nella lotta per diventare capocannoniere (Dal ’90 Adekanye s.v.)

All.Inzaghi 6,5: La sua Lazio torna a vincere e si qualifica alla prossima Champions League se il Napoli e la Roma non dovessero vincere in Europa. Oggi la squadra mostra un ottimo gioco

