La Lazio torna a vincere: Fiorentina battuta 2-1 e Juve a -4. Analisi e pagelle

I biancocelesti portano a casa i tre punti in rimonta tenendo aperto il campionato

In uno degli incontri di cartello della ventottesima giornata si affrontano all’Olimpico Lazio e Fiorentina, con l’obiettivo comune di trovare i tre punti dopo i passi falsi della scorsa giornata rispettivamente contro Atalanta e Brescia. Inzaghi si affida a Parolo per sostituire l’infortunato Cataldi e sceglie Caicedo al fianco di Immobile.

La partita è da subito molto vivace con e due compagini che impongono un buon ritmo nonostante le occasioni siano davvero poche. Ci prova da una parte Pezzella di testa senza creare problemi a Strakosha, e dall’altra Luis Alberto che da lontano non centra lo specchio della porta. Al minuto venticinque una perla di Ribery sblocca l’incontro; il francese partendo da sinistra passa in mezzo a due, elude la marcatura di Acerbi e conclude sul primo palo con il destro, lasciando immobile il portiere avversario. Immediata la reazione dei capitolini che sfiorano il pari con un colpo di testa di Parolo sul quale è molto reattivo Dragowski. All’intervallo il punteggio è di 1-0 per i toscani.

Nella ripresa la Fiorentina parte forte e va vicinissima al 2-0: Ghezzal lascia partire uno splendido sinistro a giro che si infrange sulla traversa. I padroni di casa allora salgono di ritmo e ci provano con i due esterni, prima Lazzari calcia fuori e poi Jony impegna Dragowski con un gran tiro dalla distanza. Al minuto sessantasei episodio chiave: Caicedo guadagna un penalty per fallo di Dragowski, Immobile non sbaglia dal dischetto e sigla l’1-1. I viola si affidano ancora a Ghezzal che sfiora ancora il gol con il sinistro che termina fuori di poco. Al minuto ottantatré la Lazio passa in vantaggio: Luis Alberto approfitta di un pallone vacante lasciato dalla difesa viola e batte Dragowski con un bel tiro piazzato col destro. Nel finale Vlahovic, subentrato a Cutrone, viene espulso dall’arbitro con l’ausilio del Var, per una gomitata ai danni di Patric a palla lontana. Il match finisce 2-1 per la Lazio che torna a vincere dopo lo stop di Bergamo.

Successo fondamentale per gli uomini di Inzaghi che ribaltano una partita complicata e tengono in piedi il campionato, riportandosi a -4 dalla Juventus capolista. Altro stop per gli uomini di Iachini che nonostante una buona prestazione escono dall’Olimpico con zero punti.

Inzaghi a fine partita ha detto: “Vittoria di grinta e di voglia, sapevamo che sarebbe stato difficile. Con le partite ravvicinate ci mancheranno alcuni calciatori importanti, ma dobbiamo stare tranquilli perché abbiamo alcuni giovani che potranno aiutarci.”

Le pagelle della Lazio

Strakosha 6: Non può nulla sul gol della Fiorentina e viene salvato dalla traversa sul tiro di Ghezzal, per il resto poco lavoro per l’estremo difensore albanese

Patric 6: Viene saltato dalla giocata di Ribery ma si dimostra comunque affidabile grazie ad una buona prova soprattutto nella ripresa

Acerbi 6: Anche lui non riesce ad opporsi sul gol ospite, nella ripresa migliora e tiene a bada gli attaccanti avversari

Bastos 5,5: Parecchio impreciso sia nelle giocate che negli interventi, Inzaghi lo sostituisce all’intervallo perché già ammonito. (Dal 46′ Radu 6: Meglio del compagno di reparto, mette la sua esperienza al servizio della squadra)

Lazzari 6,5: Ottima spinta sulla fasci destra, vince il duello con Dalbert e mette buoni palloni in mezzo. (Dall’81’ Marusic s.v.)

Milinkovic-Savic 6: Non si rende pericoloso in zona offensiva ma fa sempre sentire la sua presenza soprattutto nei duelli aerei

Parolo 6: Intercetta diversi palloni ma rischia il rosso per un fallo nella ripresa essendo già stato ammonito per un’altra scorrettezza nella prima frazione

Luis Alberto 7: Zittisce le critiche post Bergamo e sigla il gol decisivo del match con un buon destro dalla distanza. (Dal 90′ A.Anderson s.v.)

Jony 5,5: Bellissimo il sinistro sul quale Dragowski deve intervenire, per il resto però poche discese e pochi pensieri creati alla retroguardia viola. (Dall’81’ J.Lukaku s.v.)

Caicedo 6,5: Ha il merito di conquistare il rigore, generoso, con il quale la Lazio rientra in partita, per il resto solito lavoro sporco. (Dal 68′ Correa 6: Non è al meglio ma offre comunque il suo contributo alla squadra)

Immobile 6,5: Trasforma un penalty importantissimo che pinge la Lazio a trovare poi la vittoria, non la sua miglior serata in ogni caso

Inzaghi 6,5: La sua Lazio non è ancora brillante ma stavolta è vincente, e per tenere il campionato aperto è quello che conta

