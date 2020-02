La Lazio sogna con Caicedo: Parma battuto 1-0. Analisi e pagelle

I biancocelesti si issano al secondo posto momentaneo e accorciano sulla Juventus

In uno dei posticipi della ventiduesima giornata di Serie A si affrontano al Tardini il Parma e la Lazio, che visto lo scivolone della Juventus ha l’occasione di portarsi a -1 dalla vetta in caso di successo. Inzaghi deve rinunciare a Milinkovic-Savic e Radu per squalifica e schiera al loro posto Patric e Parolo, mentre in avanti conferma la coppia Caicedo-Immobile.

La partita inizialmente vede entrambe le compagini provare a creare i presupposti per la rete; ci provano per i padroni di casa Caprari e Kurtic e per gli ospiti il solito Immobile ma senza che nessuno inquadri la porta. Successivamente i biancocelesti prendono in mano il match e vanno più volte vicini al gol con Caicedo e Marusic, prima di trovarlo proprio con l’attaccante ecuadoriano al minuto quarantuno: Luis Alberto mette dentro e Caicedo approfitta di un contrasto tra Immobile e Iacoponi per inserirsi e depositare in porta da due passi. La prima frazione di gioco termina 1-0 per la Lazio.

Nella ripresa i ducali provano la reazione per riequilibrare il risultato: l’uomo più pericoloso è sicuramente Gagliolo che spaventa il portiere avversario in almeno due circostanze, sia con tiri dalla distanza e sia di testa da corner. Di contro gli ospiti cercano di mantenere il possesso e di pungere in contropiede andando vicini al gol prima con Immobile e poi con Parolo. Nel finale i crociati tentano il tutto per tutto ma senza successo, il match termina 1-0 per la Lazio

Successo di fondamentale importanza per gli uomini di Inzaghi che scavalcano momentaneamente l’Inter e si portano ad un solo punto dalla Juventus. Risultato amaro, al contrario, per gli uomini di D’Aversa che nella ripresa hanno impensierito più volte gli avversari.

Inzaghi a fine partita ha detto: “Abbiamo fatto una grande partita contro un avversario non semplice, la classifica ora si fa sempre più bella.”

Le pagelle della Lazio

Strakosha 6,5: Si fa trovare pronto sulle conclusioni avversarie e si dimostra sempre sicuro nelle uscite

Patric 6,5: Disputa una partita attenta riuscendo a contenere bene gli attaccanti del Parma e gli inserimenti dei centrocampisti

Luiz Felipe 7: Provvidenziale con un paio di interventi con il corpo, devia il tiro a botta sicura di Gagliolo e disputa una grande prova

Acerbi 6,5: Solta gara di siurezza anche a sinistra, si sovrappone spesso e in difesa rischia poco

Marusic 6,5: Tanta corsa e sacrificio per un giocatore che potrà rivelarsi una buona alternativa per la sua squadra. (Dal 57′ Lazzari 6: Offre freschezza e vivacità sulla fascia giocando tanti palloni)

Parolo 6: Mette al servizio della squadra grande esperienza riuscendo a recuperare diversi palloni

Leiva 6,5: Metronomo del centrocampo, imposta sempre l’azione e si sacrifica molto in fase di copertura. (Dall’82’ Cataldi s.v.)

Luis Alberto 7: Giocatore di una qualità superiore, tante giocate di fino e l’assist che dà il via all’azione del gol

Jony 6,5: Utile in entrambe le fasi grazie alla grande facilità di corsa, si sacrifica tanto e mette qualche buon pallone in mezzo

Caicedo 7: La decide ancora lui, con una buona dose di fortuna ma anche tanta caparbietà, fa sognare tutto l’ambiente biancoceleste. (Dal 62′ Correa 6: Torna in campo dopo l’infortunio avendo un paio di buone chances che non concretizza)

Immobile 6,5: Oggi non segna ma si rende sempre pericoloso con le conclusioni e tanto lavoro sporco

Inzaghi 7: La sua Lazio sogna in grande, le vetta è ad un passo e questa vittoria di misura dà molto morale per il prosieguo della stagione

Fonte foto: raisport.rai.it

Alessandro Fornetti