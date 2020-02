La Lazio soffre ma vince anche a Marassi, Genoa battuto 3-2, analisi e pagelle

Marusic, Immobile e Cataldi portano due volte sul doppio vantaggio i bianco-celesti, il Grifone gioca una grande gara ma non riesce a trovare il pareggio

Una delle partite più avvincenti del campionato. Genoa e Lazio hanno dato vita ad un match al cardiopalma dal primo all’ultimo minuto. L’ha spuntata la Lazio grazie alla sua maggiore qualità individuale e grazie alla freddezza con cui sono stati gestiti i momenti cruciali della gara. Vediamo nel dettaglio la cronaca dell’incontro.

Pronti via il match si stappa subito: dopo 100 secondi Caicedo riceve palla da Marusic sulla trequarti e chiude il triangolo in maniera precisa, l’esterno bianco-celeste penetra in velocità tra Masiello e Biraschi ed una volta davanti a Perin non sbaglia. E’ 1-0 Lazio. La reazione del Genoa arriva dopo pochi minuti, ma la punizione di Schone viene bloccata bene da Strakosha in due tempi. La partita è dura, adrenalinica, piena di agonismo, ma non mancano le occasioni. Al 15′ Caicedo viene servito in profondità da Lucas Leiva, il suo tiro sul primo palo però viene deviato ancora da Perin in angolo. Al 25′ Genoa vicinissimo al gol: punizione dalla destra di Schone, Favilli stacca più alto di tutti ma il suo colpo di testa finisce sul palo. La Lazio si salva. Al 37′ Grifone ancora pericoloso: Criscito crossa dalla sinistra, la palla attraversa tutta l’area di rigore con Sanabria e Favilli che non arrivano per un soffio alla deviazione decisiva. Il Genoa insiste, al 40′ Favilli si trova il pallone sui piedi dopo un tiro da fuori area di Biraschi deviato da Caicedo, il centravanti rossoblù però centra in pieno Strakosha e sciupa tutto. E’ l’ultima occasione di un primo tempo al cardiopalma, che si chiude con la Lazio avanti di un gol.

Nella ripresa la prima occasione la crea la Lazio: Savic da sinistra serve un gran pallone in area per Immobile, il bomber bianco-celeste tira al volo di sinistro ma la palla finisce sull’esterno della rete. Gli ospiti insistono ed un minuto dopo sfiorano il raddoppio con Luis Alberto che, servito da Immobile, tenta di piazzarla di interno destro rasoterra sul secondo palo, conclusione fuori di nulla. Poco male, visto che al 52′ arriva il raddoppio: Savic stoppa palla su rinvio di Strakosha anticipando Biraschi, poi serve il profondità Caicedo, la palla deviata finisce sui piedi di Immobile che, appena entrato in area, stoppa e poi insacca sul primo palo. 2-0 Lazio e rete numero 27 in campionato per il centravanti bianco-celeste, sempre più capocannoniere. Il Genoa però reagisce con orgoglio e riesce subito ad accorciare le distanze: Ankersen parte dalla destra e serve Cassata, il mediano rossoblù stoppa indisturbato e dal limite dell’area la piazza all’incrocio dei pali. Partita riaperta. Il Genoa insiste, la Lazio si difende e riparte in contropiede. Su uno di questi Luis Alberto si procura una punizione dal limite che Cataldi trasforma in maniera impeccabile. A 20′ dal termine la Lazio è avanti 3-1. Il Grifone continua ad attaccare, ma lo fa in maniera più nervosa e meno organizzata di prima. Correa nel giro di due minuti va due volte vicino al gol, ma prima spara alto appena entrato dal limite dell’area, poi viene stoppato bene da Perin in uscita bassa. Il Genoa resiste, attacca con orgoglio e a due dal termine conquista un rigore con Pandev, il cui stop a seguire viene fermato con il braccio da Lazzari. Criscito si presenta sul dischetto e trasforma con freddezza. E’ 3-2. Nel recupero si gioca solo in una metà campo, il Grifone preme, ma la Lazio resiste e porta a casa la vittoria. Finisce così, ancora una vittoria per i bianco-celesti, che restano a -1 dalla Juventus e possono continuare a sognare.

Il Genoa può uscire a testa altissima dal campo, dopo aver messo alle corde la squadra più in forma del campionato. Troppi errori difensivi però hanno pregiudicato l’ottima prestazione.

Le dichiarazioni

Queste le parole di Simone Inzaghi al termine del match: E’ stata una gara complicata, giocata molto bene contro un avversario in salute, che aveva subito un solo gol nelle ultime tre. L’unico neo è non aver ammazzato la partita ma ho fatto i complimenti alla squadra: ora continuiamo così senza guardarci indietro”. Poi sulla Juventus: “Parlare degli altri è sempre difficile: hanno fatto sessanta punti, sta tenendo un ritmo incredibile come Inter e noi. Abbiamo l’obbligo di restare di mantenere il contatto con Juve e Inter: abbiamo fatto qualcosa di incredibile, 17 vittorie nelle ultime 21 gare. In altri campionati saremmo primi, qui ci sono due corazzate: i ragazzi sanno che non devono guardare né avanti, né indietro e dare tutto”. Infine sul rinvio delle partite: “E’ un problema serio e importante ciò che sta succedendo: se si dovranno fermare altre partite, dovrà essere fatto, tenendo conto che la prevenzione è importantissima. Bisogna stare molto attenti e penso che si siano mossi nel modo migliore”.

Le pagelle

Strakosha 6,5: Sui gol di Cassata e Criscito non può nulla, ma per il resto si fa trovare pronto ad ogni conclusione del Genoa. Pronto, concentrato, affidabile.

Patric 6,5: Inzaghi lo manda in campo per sostituire lo squalificato Luiz Felipe. Lo spagnolo soffre un po’ nel primo tempo, poi nella ripresa tiene alta la guardia non sbaglia più nulla. Solido.

Vavro 6,5: Lanciato titolare all’ultimo minuto, il difensore slovacco si fa trovare pronto in un match tutt’altro che semplice. Zero sbavature, molta concentrazione, prestazione convincente che non ha fatto sentire la mancanza di Acerbi. Rivelazione.

Radu 7: Il migliore della difesa. In assenza di Acerbi si auto-intesta il ruolo di leader carismatico della retroguardia bianco-celeste, guidando sapientemente Patric e Vavro, soprattutto nel finale. In quest’ultimo periodo è un pilastro della squadra. Insostituibile.

Marusic 7: Pronti via sblocca il match con un incursione da manuale, al termine della quale insacca con freddezza. Sia a destra che a sinistra fa le due fasi in maniera egregia, non facendo rimpiangere in alcun modo l’assenza di Lazzari.

Lucas Leiva 6,5: Nel primo tempo viene ammonito, ma gioca la solita gara di grinta e quantità, facendosi vedere anche in fase di rifinitura. All’inizio della ripresa Inzaghi lo toglie per evitare l’espulsione, ma la gara del brasiliano resta comunque ottima. Anche lui imprescindibile. (Dal 53′ Cataldi 7,5: Entra e segna un gol tanto bello quanto importante, pennellando una punizione imparabile per Perin.

Milinkovic-Savic 6,5: Nel primo tempo gioca in maniera più timida, inserendosi meno del solito. Nella ripresa la sua prestazione sale di tono ed il serbo crea diversi pericoli alla difesa del Genoa, entrando anche nell’azione del gol di Immobile. In crescita.

Luis Alberto 6,5: Altra ottima prestazione per il fantasista spagnolo, che ancora una volta accende la luce sulla manovra offensiva bianco-celeste. Questa volta né gol né assist, ma una prestazione solida ed anche di sacrificio negli ultimi minuti. Giocatore completo.

Jony 6: Qualche sbavatura nel primo tempo, soprattutto in fase difensiva, ma anche lui gioca con la testa giusta e non fa sentire la mancanza dell’infortunato Lulic. Bene come al solito in fase offensiva. (Dal 62′ Lazzari 6: entra e fa il suo in fase offensiva, spingendo come al solito. L’ingenuità che porta al rigore del 3-2 però complica il finale di partita della sua squadra. Ingenuo).

Caicedo 6,5: Pronti via, dopo 100 secondi imbecca in maniera precisa Marusic per il gol dell’1-0. Poco dopo va vicino al raddoppio, ma non riesce a concludere bene. Ad inizio ripresa Inzaghi lo sostituisce con Correa per puntare più sul contropiede. Prezioso. (Dal 53′ Correa 5,5: Qualche buono spunto in velocità, ma spreca due ottime occasioni in contropiede non chiudendo il match e regalando un finale agitato ai suoi compagni).

Immobile 7: Freddo e cinico in occasione del 2-0, presente sia in fase offensiva che in fase difensiva nei momenti di sofferenza dell’incontro. Il Ciro Immobile di quest’anno non è solo una macchina da gol (27 in 25 partite) ma un centravanti a tutto tondo utile in qualsiasi fase del match. Cecchino.

Inzaghi 8: Nonostante le molte assenze, si inventa una formazione che non fa rimpiangere i titolari. Fa i cambi giusti al momento giusto e porta a casa una vittoria fondamentale per continuare a coltivare il sogno scudetto. L’artefice principale della grande stagione della Lazio è senza dubbio lui più di tutti.

Luca Missori

