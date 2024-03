La Lazio prova l’impresa in Baviera: un dubbio per Sarri. Nel Bayern Monaco panchina Kimmich

Tempo di lettura meno di un minuto

Questa sera il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All’Allianz Arena, i biancocelesti devono difendere l’1-0 dell’andata

Stasera Bayern Monaco-Lazio, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I biancocelesti sono a caccia dell’impresa e per farlo dovranno difendere l’1-0 dell’andata, confezionato da Ciro Immobile su rigore. Per il match dell’Allianz Arena, Sarri ha un solo vero dubbio: schierare Zaccagni o Isaksen dall’inizio. Per il resto, Cataldi in vantaggio su Vecino, mentre sulle corsie Marusic e Hysaj saranno preferiti a Lazzari e Luca Pellegrini. Nel Bayern Monaco, Tuchel, quasi separato in casa tanto che a giugno lascerà la Baviera, dovrebbe mettere in panchina Kimmich. Spazio a Pavlovic, mentre in avanti dentro Sanè, Muller, Musiala e Kane.

Fonte foto: Gazzetta dello Sport

Sandro Caramazza