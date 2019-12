La Lazio perde e saluta l’Europa League: contro il Rennes finisce 2-0. Analisi e pagelle

Ai capitolini non riesce l’impresa ed escono sconfitti anche in Francia

La Lazio affronta in Francia il Rennes nell’ultima giornata della fase a gironi di Europa League e per passare ai sedicesimi deve non soltanto vincere contro i francesi, ma anche sperare che il Celtic già primo faccia lo stesso in Romania contro il Cluj. Inzaghi si affida alla coppia Caicedo-Immobile davanti e al genio di Luis Alberto a centrocampo.

La partita inizia con i francesi molto aggressivi che si fanno vedere spesso nella metà campo avversaria; Proto deve intervenire due volte in pochi minuti per fermare dei tiri pericolosi diretti in porta. Al minuto venticinque è ancora bravo il portiere laziale a deviare in angolo il tiro di Lea-Siliki, ma cinque minuti più tardi non può evitare la rete del vantaggio di Gnagnon che lo batte con il destro. In difficoltà la Lazio durante tutta la prima frazione, la formazione di Inzaghi non è mai riuscita a rendersi pericolosa. Il primo tempo si chiude 1-0 per il Rennes.

Nella ripresa succede pochissimo, con le due compagini che non si rendono quasi mai pericolose e con i biancocelesti probabilmente già con la testa al campionato. I francesi sfiorano il raddoppio due volte e poi lo trovano nel finale: ancora Gnagnon è decisivo e approfitta di una respinta di Proto per ribadire in rete e siglare la sua personale doppietta. Il match finisce 2-0 per il Rennes.

Serata storta per la Lazio che forse non ha mai creduto veramente nell’impresa di qualificarsi, chiude dunque la sua avventura europea al terzo posto alle spalle di Celtic e Cluj che volano ai sedicesimi. Il Rennes chiude ultimo ma ha il merito di onorare la competizione fino in fondo.

Simone Inzaghi a fine partita ha detto: “Dispiace per la sconfitta, dovevamo far meglio nel primo tempo. Ora dobbiamo guardare avanti, al campionato e alla Supercoppa.”

Le pagelle della Lazio

Proto 6,5: Evita un passivo peggiore esibendosi in diverse parate decisive, uno dei migliori

Bastos 5,5: L’attacco avversario non dà punti di riferimento e la retroguardia va tutta in difficoltà, non riesce a fermare le offensive dei francesi

Vavro 5: Non sfrutta la chances che l’allenatore gli concede, è impreciso e troppo distratto

Acerbi 5: Oggi sbaglia anche lui, soprattutto in occasione del primo gol di Gnagnon, appare poco concentrato

Lazzari 5,5: Poca spinta offensiva, prova a rendersi pericoloso senza mai riuscirci

Parolo 5: Si piazza in mediana ma non riesce a farsi vedere positivamente nè in fase offensiva nè in quella difensiva

Cataldi 5: Perde tanti palloni e non riesce a garantire la giusta fluidità della manovra

Alberto 5,5: Una serata storta capita anche a lui, non gli riesce mai la giocata. (Dal 60′ Berisha 6: Mezz’ora in cui prova a farsi notare, quando però la qualificazione era compromessa)

Jony 5: Fa veramente poco, poi si innervosisce e non riesce mai a superare l’uomo sulla fascia

Immobile 5: Prova a trovare il gol anche oggi ma non gli arriva mai la palla giusta, anche se lui si muove lungo tutto il fronte d’attacco. (Dal 68′ Adekanye s.v.)

Caicedo 5: Non riesce mai a farsi vedere, zero tiri tentati e prestazione da dimenticare

Inzaghi 5: Nonostante voli in campionato, la sua Lazio chiude il girone con 4 sconfitte e solamente due vittorie, poteva e doveva fare meglio

Fonte foto: romatoday.it

Alessandro Fornetti