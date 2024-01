La Lazio pensa al ritorno di Candreva. Due in alternativa

Tempo di lettura 1 minuto

Per la serie a volte ritornano, occhio all’ipotesi legata all’esterno della Salernitana. Ad oggi però la società campana fa muro

Antonio Candreva nuovamente alla Lazio? Ad oggi è soltanto un’ipotesi, anche piuttosto remota. Infatti, la Salernitana, inguaiata all’ultimo posto in classifica a 12 punti, fa muro per non liberare il suo giocatore e uomo di punta. Candreva ha segnato in questa stagione già sei gol tra Serie A e Coppa Italia, mettendo anche a referto quattro assist. Una possibile cessione potrebbe indebolire ulteriormente la rosa a disposizione di mister Pippo Inzaghi. Alla Lazio, Candreva ha probabilmente vissuto i suoi anni migliori di carriera, giocando dal 2012 al 2016, e collezionando complessivamente 192 presenze, condite da 45 gol e 43 assist. In caso di no definitivo della Salernitana, la Lazio ha due alternative al posto di Candreva: lo svincolato El-Ghazi e Gil del Tottenham.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Area Napoli