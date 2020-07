La Lazio non sa più vincere: con l’Udinese è solo 0-0. Analisi e pagelle

I biancocelesti disputano un altro match incolore e vengono scavalcati in classifica dall’Atalanta

Nel programma serale della trentatreesima giornata si affrontano alla Dacia Arena Udinese e Lazio con obiettivi diversi ma con la stessa voglia di fare punti. Simone Inzaghi dopo tre sconfitte consecutive vuole tornare a vincere per riprendersi il secondo posto, mentre Luca Gotti vuole blindare la salvezza. La Lazio deve fare a meno di Lucas Leiva rimpiazzato da Parolo, mentre l’Udinese si affida al tandem d’attacco Okaka-Lasagna.

La partita vede gli ospiti aggressivi che cercano di creare subito occasioni, mentre i padroni di casa se la giocano in contropiede; Immobile e Parolo concludono ma senza inquadrare la porta. Biancocelesti ad un passo dal vantaggio due volte in tre minuti, prima è De Maio a rischiare l’autogol, poi Luis Alberto calcia alto da posizione ravvicinata. Come detto i friulani provano a pungere in velocità e si fanno pericolosi solamente con un cross di Sema verso Becao che colpisce di testa costringendo Strakosha alla parata. Dopo 45 minuti è 0-0 tra Udinese e Lazio.

Nella ripresa i friulani sono decisamente più pericolosi e sfiorano ripetutamente la rete del vantaggio, due volte con Lasagna, di cui una clamorosa a campo aperto, e una con De Paul che si vede respingere un ottimo tiro da Strakosha. La Lazio non riesce a creare pericoli, ci prova solamente nel finale con Adekanye ma il suo tiro viene murato in maniera provvidenziale da De Paul. Lo stesso fantasista argentino sfiora il colpaccio nel finale quando calcia di destro e colpisce il palo. Il match finisce dunque 0-0.

Altro passo falso della squadra di Inzaghi che è a secco di vittorie da ormai quattro partite e la prestazione odierna non lascia certo ben sperare. Buon punto invece per la squadra di Gotti che avvicina la salvezza e disputa nel complesso una prova ampiamente soddisfacente.

Queste le parole di Inzaghi a fine match: “Partita che avremmo dovuto vincere, mancano tre punti alla qualificazione in Champions. Non avendo rotazioni la squadra non ha lucidità.”

Le pagelle della Lazio

Strakosha 7: Salva la squadra sia su Lasagna che su De Paul, fondamentale per evitare la sconfitta

Luiz Felipe 6,5: Buona prova al rientro da titolare, salva su una conclusione avversaria. (Dal 74′ Cataldi s.v.)

Acerbi 6: Fatica a contenere Lasagna in velocità ma per il resto si dimostra sempre sicuro e preciso

Radu 6: Soffre anche lui la rapidità degli avversari, viene sostituito ad inizio ripresa. (Dal 51′ Bastos 6: Tiene bene la posizione, si fa vedere anche in attacco quando ne ha l’occasione)

Lazzari 6,5: Corre tanto sulla fascia soprattutto nel primo tempo, uno dei più intraprendenti. (Dal 74′ D.Anderson s.v.)

Milinkovic-Savic 5: Partita sotto tono del serbo che non si rende mai pericoloso e perde qualche pallone di troppo

Parolo 6,5: Costretto agli straordinari gioca un match concentrato, chiude diversi spazi e gioca per uno spezzone da difensore centrale

Luis Alberto 5,5: Sbaglia un gol facile nella prima frazione, poi cala nella ripresa

Jony 5,5: Non crea particolari pericoli agli avversari, in fase difensiva rischia poco. (Dal 51′ Lukaku 5,5: La cosa migliore della sua gara è un intervento difensivo, in attacco si fa notare ben poco)

Caicedo 5: Non ha mai occasioni, la squadra fatica a creare e lui ne risente. (Dal 79′ Adekanye s.v.)

Immobile 5: Altra partita difficile per lui, zero occasioni e poca lucidità

All.Inzaghi 5: La sua Lazio sembra sfinita, quattro partite senza vittoria e conseguente perdita di posizioni in classifica; l’inter vincendo domani contro la Spal potrebbe mandare i capitolini al quarto posto

