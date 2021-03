La Lazio è una squadra umorale

Nella sfida dell’Allianz Stadium la compagine biancoceleste ha dimostrato di sciogliersi come neve al sole alla prima difficoltà

Sono 8. E’ questo il numero delle sconfitte stagionali dei biancocelesti nell’attuale campionato di Serie A, un numero incredibilmente maggiore rispetto a quelle subite appena un anno fa dalla banda guidata da Simone Inzaghi. Tuttavia quello che fa ancor più specie è come la compagine capitolina non riesca a reagire alle difficoltà che si presentano durante il corso delle partite, come successo nella sfida contro il Bayern Monaco in Champions League e contro il Bologna in campionato 3 giornate fa. Non appena la Lazio deve affrontare qualche tipo di problematica, che sia un gol subito – come contro bavaresi e bianconeri – o un rigore sbagliato – contro gli emiliani –, i biancocelesti si sciolgono come neve al sole, non dimostrandosi pronti a reagire al problema.

Joaquin Correa esulta dopo aver siglato il gol del momentaneo 0-1 contro la Juventus

Così sabato sera, dopo aver giocato un ottimo primo tempo e aver segnato addirittura prima degli avversari, il gol della Juventus ha messo in crisi i biancocelesti, i quali hanno subito il contraccolpo non riuscendo a trovare le giuste contromisure alla reazione bianconera. Mai come in questa stagione la Lazio è apparsa fragile mentalmente, mai continua nei 90′ minuti e soprattutto nel corso delle settimane: anche così si spiega il suo andamento in campionato, dove il club del patron Lotito si è reso protagonista di strisce di vittorie consecutive – l’ultima fatta addirittura di 6 successi di fila – salvo poi incappare in momenti di crisi altrettanto duraturi, come quello in cui sembra essere ripiombata la squadra nelle ultime settimane.

I giocatori della Lazio esultano dopo il gol siglato da Joaquin Correa nella sfida di sabato sera contro la Juventus

Se i biancocelesti non riusciranno a liberarsi di tale difetto il raggiungimento dell’obiettivo stagionale, ovvero una qualificazione nella massima competizione europea, sembra più che mai proibitivo: l’Inter procede spedita verso la vittoria dello scudetto, il Milan segue a pochi passi e la Juventus, la Roma e l’Atalanta sembrano avere qualcosa in più della squadra romana, soprattutto a livello mentale. Un andamento altalenante non giova al team allenato da Simone Inzaghi, il quale dovrà essere bravo a lavorare sulla mente dei suoi giocatori: ne va della stagione della Lazio in Serie A e soprattutto della qualificazione in Champions League, un torneo nel quale il club romano ha sognato per anni di ritornare e che non può rimanere una partecipazione sporadica.

Fonti foto: Lazionews.eu, VoceGiallorossa, The Laziali

Fabrizio Scarfò