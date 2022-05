La Juventus tenta il “Pogback”: oggi l’incontro con l’entourage

In corso il summit per tentare di riportare a Torino il centrocampista francese in rotta con il Manchester United. Allegri avrebbe indicato lui tra le pedine da cui ripartire per risollevare le sorti della squadra

Oggi la penultima partita dell’anno per la Juventus che si muove anche tra le scrivanie. Questo pomeriggio, infatti, la dirigenza bianconera ha incontrato l’entourage di Paul Pogba per capire se ci sono i margini per un ritorno a Torino. Sullo sfondo rimane anche l’offerta del PSG che tenta il centrocampista. Ovviamente il club parigino ha più possibilità economiche ma la società di Andrea Agnelli punta a mettere sul piatto un progetto più interessante per il futuro del 29enne. A gestire il tutto è Rafaela Pimenta, avvocatessa brasiliana che si occupa in prima linea dell’agenzia di giocatori dopo la scomparsa di Mino Raiola. I rappresentati di Pogba, inoltre, sono gli stessi di de Ligt e si discuterà anche dell’eventuale rinnovo del difensore olandese, altro punto cardine della Juve del futuro. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore per capire se è davvero possibile quello che ormai è ribattezzato il Pogback.

Glauco Dusso