La Juventus sorride: Dybala e Bernardeschi a disposizione per lo Spezia

I due calciatori hanno smaltito i problemi fisici e sono pronti per tornare a disposizione

La lunga lista di infortuni che sta colpendo la Juventus nell’ultimo periodo sembra finalmente accorciarsi, con alcuni rientri che potrebbero già avvenire per la gara di sabato contro lo Spezia. Allegri nel match vinto contro la Fiorentina in Coppa Italia ha infatti dovuto fare a meno di Dybala, Chiellini, McKennie, Alex Sandro, Zakaria, Bernardeschi, Rugani, Kaio Jorge e Chiesa (per questi ultimi due la stagione è già finita). Tuttavia Dybala e Bernardeschi hanno recuperato dai rispettivi problemi fisici e sono pronti a tornare a disposizione dell’allenatore per il prossimo match, anche Rugani è vicino al rientro e potrebbe essere convocato, mentre Zakaria, McKennie e Chiellini torneranno dopo la sosta. Buone notizie dunque per la Juventus con l’infermeria che conta sempre meno elementi.

Fonte foto: lostadium.it

Alessandro Fornetti