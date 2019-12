La Juventus ritrova i tre punti: Udinese battuta 3-1. Analisi e pagelle

La Vecchia Signora torna alla vittoria disputando una prova convincente contro un avversario arrendevole

Nel pomeriggio della sedicesima giornata la Juventus ospita l’Udinese con l’obiettivo di tornare a vincere, dopo il pari con il Sassuolo e la sconfitta contro la Lazio; di contro, i friulani vogliono trovare continuità e punti necessari per salvarsi. Sarri si affida al tridente pesante Dybala-Higuain-Ronaldo per la prima volta tutti insieme dall’inizio.

La partita si mette subito in discesa per i padroni di casa; al minuto nove Ronaldo apre, porta in vantaggio i suoi calciando con il destro in corsa che supera Musso. I bianconeri dominano e creano palle-gol prima con Dybala e poi con Rabiot senza riuscire a concretizzare. Al minuto ventuno proprio l’argentino trova una rete fantastica scavalcando Musso col pallonetto, ma l’arbitro annulla con l’aiuto del Var perché la Joya aveva stoppato con il braccio. L’Udinese non riesce mai a farsi vedere e la Juve ne approfitta trovando il gol del 2-0 ancora con Ronaldo al minuto trentasette: servito da Higuain, il portoghese libera il mancino e batte per la seconda volta Musso. Nel recupero arriva anche il tris, lo firma Bonucci che approfitta di una torre di Demiral e mette in porta di testa.

Nella ripresa la squadra di casa sfiora il poker con Dybala che prende la traversa su assist di Higuain, mentre i friulani si fanno vedere dalle parti di Buffon al minuto cinquantasei con Lasagna che calcia bene col mancino ma trova la pronta respinta del portiere avversario. Ronaldo cerca più volte la tripletta e a negargliela sono prima Musso con un grande intervento e poi il palo dopo che aveva trovato una gran conclusione con il sinistro. Nel finale arriva il gol della bandiera dell’Udinese, che già nei minuti precedenti l’aveva sfiorato con Lasagna e Nestorovski, siglato da Pussetto che approfitta di un rimpallo a favore e batte un incolpevole Buffon. Il match finisce 3-1 per la Juventus.

Ottima prova della Juventus che torna a vincere e lo fa in maniera convincente riportandosi, in attesa dell’Inter, al primo posto in classifica. Per l’Udinese sconfitta netta preoccupante per la classifica dati i soli due punti di distacco dal Brescia terz’ultimo.

Queste le dichiarazioni di Sarri: “Abbiamo fatto benissimo per 60 minuti, potevamo gestirla meglio alla fine. I tre davanti ora stanno bene, è una soluzione da prendere in considerazione a seconda delle partite.”

Le pagelle della Juventus

Buffon 6,5: Mai impegnato nel primo tempo, nel secondo si mostra pronto e respinge i tentativi ospiti prima di subire sfortunatamente il gol di Pussetto

Danilo 6: Poco propositivo in avanti, si limita a contenere i pochi attacchi avversari

Demiral 7: Non corre mai pericoli ed è sempre attento, offre l’assist al compagno di reparto per la terza rete

Bonucci 7: Leader in difesa e letale in attacco, trova la rete che chiude i giochi già nel primo tempo. (Dal 78’De Ligt s.v.)

De Sciglio 6,5: Spinge tanto sulla fascia e arriva molte volte al cross fornendo sempre buoni palloni

Rabiot 6: Poco appariscente in entrambe le fasi, qualche buona iniziativa ma poco altro

Bentancur 6,5: Non fa rimpiangere Pjanic offrendo copertura in difesa e giocando tantissimi palloni

Matuidi 6: Nel primo tempo si propone diverse volte anche per il tiro, poi a risultato acquisito si limita alla fase di non possesso

Dybala 6,5: Non trova il gol ma cala un’altra ottima prestazione condita da tanti dribbling e tiri pericolosi. (Dal 77’Bernardeschi s.v.)

Higuain 7: Partecipa ad ogni azione offensiva dei suoi, non segna ma offre un assist prezioso a Cristiano Ronaldo. (Dall’81’ Douglas Costa s.v.)

Ronaldo 7,5: Segna due gol e sfiora ripetutamente la tripletta, torna su altissimi livelli come da anni siamo abituati a vederlo

Sarri 7: La su Juve torna alla vittoria e finalmente in modo bello e convincente, ripropone il tridente visto in Champions League che gli fornisce ottime risposte

