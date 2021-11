La Juventus riflette su Ramsey, probabile l’addio

Il centrocampista gallese non ha fatto breccia nel cuore di Massimiliano Allegri, considerando il pesante stipendio e il poco minutaggio quando è stato disponibile, la società pensa alla separazione

Aaron Ramsey e Juventus, questione di feeling. Un rapporto mai sbocciato quello tra la Vecchia Signora e il calciatore arrivato a parametro zero nel 2019. Complici i molteplici infortuni Ramsey non ha mai potuto dare quel contributo che ci si aspettava da lui e anche quest’anno non sembra essere entrato nelle rotazioni di mister Allegri quando a disposizione. La Juventus sta quindi studiando la fine del rapporto con il gallese. La cessione a gennaio sarebbe la cosa più gradita dalla dirigenza ma le poche offerte e un ingaggio importante fanno pensare che la risoluzione del contratto sia la strada più probabile. Cherubini è a lavoro per dipanare la matassa, il giocatore attende segnali o dal campo o, molto probabilmente, dalle scrivanie.

Glauco Dusso