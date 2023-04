La Juventus presenta ricorso contro la chiusura della Curva Sud per cori razzisti 

Il club bianconero chiede l’annullamento della sanzione inflitta dal giudice sportivo dopo gli insulti rivolti a Lukaku in occasione della semifinale di Coppa Italia

Non terminano gli strascichi dell’accesa semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Dopo la rissa in campo al triplice fischio e le conseguenti squalifiche, è arrivata anche la decisione del giudice sportivo che ha sancito la chiusura della Curva Sud bianconera a causa dei cori razzisti indirizzati a Romelu Lukaku. La Juventus ha presentato ricorso contro il provvedimento e spera di riavere il settore pieno per il big match del prossimo 23 aprile contro il Napoli. Sarà un mese molto caldo per la società piemontese, non solo in campo, ma anche dal punto di vista giudiziario: il 19 aprile infatti è attesa la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni che potrebbe restituire ai bianconeri i 15 punti di penalizzazione.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sportmediaset.it)