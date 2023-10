La Juventus pensa a Samardzic dopo i casi Pogba e Fagioli

Tempo di lettura 1 minuto

I bianconeri sono corti a centrocampo dopo le recenti vicende e per gennaio pensano al giocatore dell’Udinese

Lazar Samardzic si sta facendo notare anche quest’anno dopo le vicende estive che lo avevano coinvolto con il passaggio all’Inter poi sfumato. In campo il tedesco è il valore principale di un Udinese che sta faticando tantissimo sia dal punto di vista dei risultati che delle reti segnate. Samardzic però è già a quota due centri e sta continuando a dimostrare il suo valore per ricevere una chiamata da una big. La squadra più interessata sembra essere la Juventus che dopo i problemi recenti che hanno coinvolto Pogba e Fagioli si trova ora scoperta a centrocampo. I piemontesi ci pensano già per gennaio ma con l’Udinese così in difficoltà sembra improbabile che lascino partire il miglior giocatore a stagione in corso. Per giugno invece è tutto da scrivere ma il tedesco sembra davvero pronto al grande salto.

Fonte foto: juventusnews24.com

Alessandro Fornetti