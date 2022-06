La Juventus ora può sorridere, Di Maria ha detto finalmente sì

Dopo una trattativa estenuante e una lunga attesa sembra essere arrivata all’epilogo la telenovela tra i bianconeri e l’argentino, quest’ultimo avrebbe accettato l’offerta annuale della Vecchia Signora

L’annuncio ancora non è arrivato ma, senza dirlo troppo forte, Angel Di Maria è vicinissimo ad essere un giocatore della Juve. La conferma arriva proprio dall’entourage del calciatore che è a lavoro per ultimare i dettagli, molto probabilmente legati ad eventuali bonus. La risposta affermativa, però, c’è e finalmente la dirigenza bianconera può considerare fatto un affare che va avanti da diverse settimane. L’esterno argentino, liberato dal PSG, ha accettato una proposta di contratto annuale a 7 milioni di euro. L’estate prossima, invece, Di Maria vorrebbe trasferirsi in patria al “suo” Rosario Central. Il presente, però, si chiama Juve, in un tridente che scalda i tifosi con Chiesa e Vlahovic. Allegri, dopo Pogba, si appresta ad accogliere un altro campionissimo, perchè non si può più sbagliare, la Vecchia Signora deve tornare a vincere subito.

Glauco Dusso