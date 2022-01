La Juventus non si ferma più: ecco Zakaria e Gatti

Le cessioni di Bentancur e Kulusevski danno il via libera ai bianconeri che anche nelle ultime ore di mercato rimangono i più attivi. Stamattina visite mediche per i due nuovi acquisti

Le dichiarazioni di Allegri sulla rosa della Juventus avevano stupito e forse pochi ci erano cascati. Nell’ultima settimana di calciomercato invernale la Vecchia Signora si è letteralmente scatenata. Dopo il colpaccio Vlahovic la dirigenza bianconera ha piazzato a Londra, sponda Tottenham, Kulusevski e Bentancur e dando la spinta necessaria per il rush finale. Dal Borussia Monchengladbach ecco Denis Zakaria, profilo già sondato per giugno a parametro zero ma vista la necessità in mezzo al campo la Juve ha preferito anticiparsi. Il costo dell’operazione si dovrebbe aggirare sui 5 milioni più bonus, transazione che permette ai tedeschi di racimolare qualcosa rispetto a giugno. Non è finita qui. Quando sembrava fatta per il suo arrivo a Torino, sponda granata, ecco l’inserimento juventino e Federico Gatti del Frosinone prende la strada della Continassa. Il difensore 23enne rimarrà in Ciociaria fino a giugno e poi si trasferirà in bianconero. Operazione da circa 10 milioni. Chissà che prima delle 20 non arrivi qualche altra novità.

Glauco Dusso