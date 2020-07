La Juventus ipoteca lo scudetto: Lazio battuta 2-1. Analisi e pagelle

I bianconeri con un’ottima ripresa piegano la resistenza dei biancocelesti e mettono in cassaforte l’ennesimo titolo

Nel posticipo della trentaquattresima giornata si affrontano Allianz Stadium Juventus e Lazio in un match fondamentale per entrambe le compagini; i bianconeri con una vittoria metterebbero di fatto fine alla lotta scudetto, mentre i biancocelesti con i tre punti si rilancerebbero al secondo posto e terrebbero aperto il campionato. Sarri perde Higuain nel riscaldamento e si affida al tridente Douglas Costa-Dybala-Ronaldo, mentre Inzaghi costretto a fare i conti con diverse assenze si affida a Milinkovic-Savic e Parolo ai lati di Cataldi a centrocampo.

La partita vede i padroni di casa iniziare meglio e avere la prima grande occasione al minuto dodici: de Ligt raccoglie un pallone vacante in area e lo crossa per Alex Sandro, il brasiliano gira di testa e trova il palo. Nella parte centrale del primo tempo i ritmi sono molto lenti con le due squadre che faticano a creare occasioni pericolose. Al minuto quarantaquattro gli ospiti pareggiano il conto dei legni: Immobile calcia dalla distanza ma il pallone, a Szczesny battuto, si stampa sul palo. All’intervallo è 0-0 tra Juventus e Lazio.

Nella ripresa i bianconeri partono meglio e sfiorano subito il vantaggio con un tiro di Dybala non trattenuto da Strakosha e con Ronaldo che non riesce a spingerla in porta. Nei minuti successivi però la partita cambia: al minuto cinquanta Bastos devia con un braccio un tiro di Ronaldo, l’arbitro dopo aver rivisto le immagini al Var assegna il penalty che il portoghese trasforma per l’1-0 dei suoi. Quattro minuti più tardi la Juventus raddoppia: pallone perso da ultimo uomo da Luiz Felipe, Dybala e Ronaldo vanno soli verso la porta, l’argentino serve il compagno che sigla la doppietta a porta vuota. Ancora i padroni di casa in avanti, Ronaldo sfiora la tripletta di testa cogliendo la traversa e Dybala dopo uno stop favoloso conclude male permettendo la parata a Strakosha. La Lazio prova a reagire e si rende pericolosa con un tiro di Andre Anderson e con un colpo di testa di Milinkovic-Savic. Al minuto ottantatre fallo di Bonucci in area su Immobile, rigore per i biancocelesti, lo stesso Immobile non sbaglia e accorcia le distanze. La Lazio nel finale sfiora il pareggio con una grandissima punizione di Milinkovic-Savic che trova però l’altrettanto bella risposta di Szczesny che salva i suoi. Il match finisce dunque 2-1 per la Juventus.

Vittoria di carattere della squadra di Sarri che ipoteca il nono titolo in un match giocato bene soprattutto nella ripresa. Buona nel complesso anche la prova degli uomini di Inzaghi che ci hanno provato con tutto quello che avevano.

Queste le parole di Sarri a fine match: “Per lo scudetto mancano quattro punti, le prossime partite saranno difficili. Ronaldo è impressionante, ha un recupero fisico e mentale stupefacente.”

Queste invece le dichiarazioni di Inzaghi: “Non meritavamo di perdere, ho fatto i complimenti ai ragazzi. Lukaku ha sbagliato e dovevo dare un segnale.”

Le pagelle della Juventus

Szczesny 6,5: Chiamato in causa poche volte, è decisivo nel recupero sulla punizione ben calciata da Milinkovic-Savic

Cuadrado 6,5: Solita spinta sulla fascia destra, difensivamente soffre solo all’inizio

Bonucci 6: Bene fino all’episodio del rigore che dà speranze alla Lazio, sbaglia il tempo dell’entrata su Immobile

de Ligt 6,5: Ottima prestazione, sicura e senza sbavature, sempre più una certezza

Alex Sandro 6: Il palo gli nega lo gioia del secondo gol consecutivo dopo Sassuolo, ingaggia un bel duello con Lazzari

Ramsey 6: Regla sprazzi di classe con alcune belle giocate, viene sostituito all’ora di gioco. (Dal 57’Matuidi 6: Freschezza e sostanza nel centrocampo della Juventus)

Bentancur 6,5: Recupera tanti palloni e li gioca con precisione nel ruolo di regista, ottimo match

Rabiot 7: Tanta corsa e alcuni strappi in avanti davvero importanti, molto in crescita il francese

Douglas Costa 5,5: Ha l’occasione dal primo minuto ma non la sfrutta, non punge la difesa avversaria. (Dal 57′ Danilo 6: Fa il compitino, si prende anche un cartellino giallo)

Dybala 7,5: Non doveva giocare e diventa il migliore in campo, regala giocate d’alta scuola e offre a Ronaldo il comodo pallone del 2-0 (dal 89esimo Rugani s.v.)

Ronaldo 7,5: Segna due reti facili e prende una traversa di testa, la sua firma c’è sempre negli incontri importanti

All.Sarri 6,5: La sua Juventus vince e mette le mani sullo scudetto, oggi ottima prestazione soprattutto nella ripresa

Le pagelle della Lazio

Strakosha 6: Non può nulla sulle reti subite, si oppone come può agli altri tentativi avversari

Bastos 5: Scomposto in occasione del rigore, concede l’epidosio chiave che indirizza il match

Luiz Felipe 4,5: Errore imperdonabile perchè banale e decisivo, spiana la strada alla Juventus (Al’89’ Falbo s.v.)

Acerbi 6,5: Solita prestazione di carattere, non molla un centimetro ed è sempre tra i migliori dei suoi

Lazzari 6: Duella bene sulla fascia con Alex Sandro, ha il merito di salvare quasi sulla linea il tap-in di Ronaldo a inizio ripresa. (Dall’89’ Moro s.v.)

Milinkovic-Savic 6: Si fa vedere poco ma rischia di essere decisivo, solo Szczesny gli nega la gioia del gol

Cataldi 6: Buona gara davanti la difesa, recupera un buon numero di palloni. (Dal 75′ A.Anderson 6: Entra e si rende pericoloso con un ottimo tiro da fuori)

Parolo 6: Corre tantissimo e riesce anche ad essere lucido, buona partita

D.Anderson 5,5: Prima da titolare dopo mesi di nulla, bene nel primo tempo poi cala vistosamente. (Dal 67′ Vavro 6: Entra a gara compromessa, fa il suo in difesa)

Caicedo 5: Ancora una partita difficile per lui, mai pericoloso e mai incisivo in zona gol. (Dal 68′ Adekanye 6: Tocca pochissimi palloni)

Immobile 7: Un palo e un gol in una serata difficile, dimostra di esserci sempre, 30 reti in campionato come Cristiano Ronaldo

All.Inzaghi 6: Con le risorse che ha difficile chiedere di più, rimane la grandissima stagione della sua Lazio

Fonte foto: gilabola.com

Alessandro Fornetti