La Juventus espugna Lecce, Allegri fa 300 vittorie in serie A

Importante traguardo per l’allenatore bianconero che col successo ottenuto ieri sera in Puglia consolida la sua posizione in questa speciale classifica

La Juventus, sfruttando il turno di stop dell’Inter, si prende il primato in classifica provvisorio. Lecce battuto al Via del Mare con un agile 3-0. Massimiliano Allegri dal canto suo raggiunge quota 300 successi in serie A divisi tra le panchine di Cagliari, Milan e, appunto, Juventus. Cifra tonda anche soltanto con la Vecchia Signora, 200 vittorie. L’allenatore bianconero consolida il suo terzo posto nella specifica graduatoria e mette Nereo Rocco nel mirino a quota 302. In testa, invece, c’è Giovanni Trapattoni a 352. Allegri, però, può fregiarsi del fatto che solo lui e gli altri due hanno raggiunto la trecentesima vittoria. Inoltre potrebbe agguantare e superare lo stesso Trap per quanto riguarda le vittorie con la Juventus in serie A. Ne mancano 13.

Glauco Dusso