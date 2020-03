La Juventus cerca un generale

Dopo trentasei partite, tra campionato e coppe, la squadra campione per antonomasia ancora non ha una identità tecnica definita

Nei primi anni ’20 del Novecento, Herbert Chapman allena, in Inghilterra, la neo promossa squadra dell’Huddersfield Town e appena incontra i dirigenti dice loro: cerco un generale. Un uomo che faccia da guida alla squadra, che sia il simbolo di un modo diverso di giocare e soprattutto di interpretare le partite.

E’ lo stesso concetto che Andrea Agnelli ha fatto intendere, quest’estate, a Nedved e Paratici. Voleva anche lui come Chapman, un generale. Due i motivi, uno di carattere storico: la Juventus lo ha sempre avuto un comandante in capo. Da Carcano a Lippi passando per Trapattoni e Capello, fin anche ai giorni attuali con Conte e Allegri. L’altro motivo è tecnico: si voleva fare la rivoluzione tattica introducendo nella squadra che si occupa esclusivamente di vincere, il gioco.

Per rovesciare centoventitre anni di filosofia calcistica, hanno chiamato Sarri il rivoluzionario. E qui nasce la domanda: Dopo trentasei partite la Juventus gioca come vorrebbe il suo Saint-Just? La risposta è no, e sono dei fenomeni tecnici a spiegarla. Nelle cinque sconfitte stagionali la squadra complessivamente è apparsa statica, non in grado di attivare il suo modulo e quindi il suo gioco. Cinque “derrotas” per dirla con gli spagnoli, diverse: dalla supercoppa perduta subendo il pezzo forte della tattica avversaria, il contropiede alle rimonte accusate ancora con la Lazio e poi il Verona, fino alla mancanza quasi totale di azioni offensive nelle uscite di Napoli e Lione.

Due fenomeni tecnici diversi quelli di subire l’avversario e di non produrre gioco d’attacco, ma che conducono allo stesso risultato: il sistema sarriano fatto di pressing alto in fase difensiva, di sovrapposizioni interne e laterali, di triangoli offensivi e di un percorso di gioco chiaro e fluido sulle catene esterne, non si attiva. Significa che mancano nei giocatori le giuste letture e la giusta interpretazione nelle varie fasi della partita: o si muovono troppo presto o troppo tardi, mai a tempo. E il calcio di Sarri è sfruttamento del primo e attacco dello spazio.

La responsabilità di questo 4-3-3 sbilenco che non controlla gli avversari in attacco e anzi li subisce, è completamente di Sarri. Lo ha ammesso lui stesso dopo Lione quando ha esternato il fatto di non riuscire a trasmettere il suo calcio ai giocatori. Questa Juventus sarriana è tutta lì nel manifesto di mille ripetizioni tecnico-tattiche (il metodo con cui si apprende a giocare nello sport) andate a vuoto e non interiorizzate dai suoi campioni. Una certezza questa confermata dal fatto che loro, i footballers, questi movimenti li accennano per dovere di causa ma mai li chiudono per convinzione.

Così Sarri ha riproposto il 4-3-1-2 che rappresenta tre cose: la sua flessibilità di empolese memoria, la vittoria del “partito dei giocatori” che si riconoscono di più nel modulo principe del grande calcio all’italiana, e anche, la sconfitta per ora di un’idea di rivoluzione. Con questo modulo, infatti, la sua Juventus ha giocato venti partite vincendone diciassette. I numeri spiegano tutto.

L’ultimo punto che certifica come la rivoluzione sia ancora dentro un cammino instabile è il gol. Segui il gol diceva un vecchio adagio, la Juventus ne ha segnati 48 in campionato: dodici meno della Lazio, uno meno dell’Inter, ventidue meno dell’Atalanta, tre meno della Roma e solo sette più del Napoli. Soprattutto questo stabilisce il suo non gioco in rapporto alla sua interpretazione teorica, per controllare una partita attaccando bisogna segnare tanto. Con Sarri e Ronaldo sembrava un gioco da ragazzi.

La Juventus cerca un generale dunque, Sarri per ora non lo è appieno perché come spiegava Julio Velasco un allenatore deve convincere i suoi a far giocare con assoluta continuità il suo sistema. Per questo la scorsa estate madama degli scudetti ha cercato Guardiola.

Fonte Foto: il Bianconero.com

Matteo Quaglini