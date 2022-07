La Juventus accelera su Zaniolo e la Roma pensa a Zakaria

I bianconeri corrono forte verso il nazionale azzurro. Fissata in settimana un call telefonica per sbloccare la situazione. La Vecchia Signora è disposta ad accontentare i giallorossi sulle cifre

Juventus-Nicolò Zaniolo fase caldissima. Tra domani e giovedì ci dovrebbe essere una call telefonica per sbloccare definitivamente l’operazione. La Juventus corre verso il talentuoso centrocampista della Roma e ha fatto già sapere ai giallorossi di voler arrivare ai 50 milioni richiesti. A José Mourinho e alla Roma piacerebbe inserire nella trattativa anche Denis Zakaria, mezzala svizzera arrivata in bianconero a gennaio dal Borussia Monchengladbach. Giocatore che la stessa Roma ha provato a prendere, vista la stima dello Special One. Pista, però, difficilmente percorribile in quanto il giocatore è ritenuto importante dalla Juventus. Zaniolo alla Juventus potrebbe giocare sia come esterno d’attacco che come mezzala.

Sandro Caramazza