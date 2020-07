Campionati europei: la Juve vola; che VARgogna in Liga!

I bianconeri a +7 dalla Lazio sconfitta in casa dal Milan, l’Inter dice addio allo scudetto

Chi si aspettava partite con risultati bizzarri dovuti alla pausa forzata causa covid è rimasto deluso. Infatti a parità di condizione fisica e con incontri ravvicinati a prevalere sono sempre o quasi le squadre più forti. Anzi a proprosito di ripresa, Damiano Tommasi si è dimesso dalla carica di presidente dell’AIC, lasciando il posto al suo vice Umberto Calcagno, fino alle prossime elezioni, con quest’ultimo che vorrebbe anticipare gli orari delle prossime gare.

Tornando al campo a otto giornate dalla fine la corsa per lo scudetto si è ridotta a due pretendenti: la Juve e la Lazio con l’Inter che ha alzato bandiera bianca.

I bianconeri hanno fatto loro il derby di Torino con un sonoro 4-1 in cui CR7 ha realizzato il primo gol su punizione con la maglia juventina, ma sopratutto Gigi Buffon ha superato Paolo Maldini al primo posto nella classifica delle presenze in massima serie, collezionando 648 gettoni. Buffon sempre contro il Torino, sempre con il punteggio di quattro reti a una, e sempre con il gol subito su rigore da Belotti aveva festeggiato 4 anni fa il record di imbattibilità.

I biancocelesti cadono rovinosamente in casa contro il Milan per tre a zero scivolando a -7 dalla Vecchia Signora. A questo punto visto il calendario le prossime tre gare saranno fondamentali con i bianconeri impegnati a Milano contro i rossoneri, con l’Atalanta e poi nello scontro diretto con la Lazio. Nell’ambiente Juve forse solo il tecnico Sarri non è abituato a gestire al meglio alcune situazioni.

Dice addio invece al sogno scudetto l’Inter che perde malamente in casa con il Bologna venendo raggiunta dopo un rigore sbagliato da Lautaro e con un uomo in più. I rossoblu di Mihajlovic fanno festa grazie al duo del Gambia: Juwara, autore del momentaneo pareggio, e Barrow.

L’Atalanta non sbaglia contro il Cagliari in trasferta cogliendo i tre punti su rigore, siglato da Muriel. Gli uomini di Gasperini si portano a -1 dall’Inter e a -5 dalla Lazio.

Nella lotta salvezza forse l’unica ad arrendersi è la SPAL di Di Biagio, fanalino di coda, che becca 3-0 a Genova contro la Sampdoria. Vittoria della speranza del Brescia sul Verona. Il Genoa all’ultimo respiro agguanta sul 2-2 l’Udinese e si distacca di un punto, ora è a +2, dalla terz’ultima Lecce che cede le armi contro il Sassuolo, 4-2.

In Liga altre polemiche nei confronti del VAR, utilizzato dalla ripresa della stagione sempre a favore del Real Madrid: episodi dubbi, non dubbi, tutti risolti a favore dei blancos, questo deve far riflettere. C’è troppa sudditanza psicologica nei confronti del Real Madrid, soprattutto dopo il record di 8 campionati vinti su 11 da parte del Barça. La seconda vittoria per una a zero e sempre su rigore (a Bilbao), trasformato dallo specialista Sergio Ramos, decreta di fatto conclusa la Liga con +4 del Real Madrid sul Barcellona a 4 turni dal termine. I blaugrana devono però assumersi le loro responsabilità per i troppi punti persi per strada. L’uno a quattro di ieri sul campo del Villarreal ai fine della classifica serve solo a rinviare di qualche giorno i festeggiamenti della rivale storica, salvo colpi di scena.

In Premier il Liverpool rialza la testa dopo la scoppola subita dal City e stende per 2-0 l’Aston Villa.

Fonti foto: CalcioStyle.it; FanPage.it

Stefano Rizzo