La Juve mette a tacere le speranze dell’Inter: 2-0 – analisi e pagelle

La squadra bianconera riconquista il primo posto in campionato battendo i nerazzurri grazie ad una prestazione di sostanza

In un clima surreale a causa delle misure restrittive contro il Coronavirus, si gioca il 26esimo turno di campionato che vede il posticipo tra la seconda e la terza in classifica con la Lazio che rimane a guardare aspettando gli eventi dentro e fuori dal campo. Sarri dispone la Juventus con un 4-3-3, con il trio offensivo composto da Douglas Costa, Ronaldo e Higuain. Conte risponde con il rodatissimo 3-5-2, con Lautaro Martinez a supporto del panzer Lukaku.

PRIMO TEMPO

Parte bene la Juventus, che cerca subito con Douglas Costa di rendersi pericolosa sulla fascia destra, ma la prima vera occasione arriva al minuto 8 quando de Ligt gira di testa verso la porta su calcio d’angolo, ma Handanovic è attento. Al 15esimo dai e vai tra Ronaldo e Matuidi che scarica il tiro ma è sempre attento il portiere dell’Inter. Dopo una prima fase dove la Juventus pressa e mette alle corde i nerazzurri, la squadra di Conte a poco a poco esce fuori e si rende sempre più pericolosa, tanto che al minuto 36 si divora una grande occasione con Brozovic, imbeccato da Lautaro Martinez, calcia di prima intenzione e trova un attento Szczesny che devia in angolo.

SECONDO TEMPO

Dopo 10 minuti arriva il goal del vantaggio bianconero, grazie ad Aaron Ramsey che dopo un bel fraseggio con Ronaldo trafigge Handanovic facendo passare la palla sotto le gambe di de Vrij. Al 15esimo della ripresa c’è il primo cambio nelle file dell’Inter, che mette dentro Eriksen al posto di Barella. Anche la Juve butta nella mischia Dybala al posto di Douglas Costa, e risulta vincente il cambio, in quanto dribbla due uomini e di esterno sinistro batte il portiere nerazzurro. Al 74esimo fuori Candreva per Gagliardini. Poi in ordine fuori Lukaku per Sanchez nell’Inter e De Sciglio per Alex Sandro. Quest’ultimo consegna erroneamente la palla ad Eriksen che batte al volo mandando di poco alto. Nel finale espulso dalla panchina Padelli, portiere nerazzurro per proteste.



Qui Juve – La squadra bianconera legittima la vittoria giocando una partita intelligente, gestendo a dovere il possesso di palla e mettendo alla gogna tutti gli errori avversari.

Qui Inter – Conte non riesce ad incartare Sarri e schiera in campo una formazione che convince soltanto durante la metà del primo tempo, e non avendo il carattere per ribaltare lo svantaggio.

Maurizio Sarri: ”La Juventus di oggi si avvicina molto a quella che voglio io. Se i calciatori hanno paura? Non so…“

Antonio Conte: “È una situazione difficile, la squadra non ha giocato bene e lo sappiamo. Mi auguro vista la situazione di disagio che gli organi competenti prendano le decisioni giuste“

Le pagelle:

JUVENTUS

Szczesny 6.5 – Solida prestazione per l’attento portiere che non si fa mai trovare impreparato

Cuadrado 6 – Torna a fare il terzino. Appena sufficiente

de Ligt 7 – Se la cava bene nelle retrovie. Per il resto cerca il goal ma Handanovic glielo nega.

Bonucci 7.5 – Lotta, tiene botta e sostiene i compagni: serata da capitano vero. Prestazione maiuscola.

Alex Sandro 7 – Pendolino sulla sinistra scaturisce il goal di Ramsey. Costretto a uscire per un problema fisico.

Dal 77’ De Sciglio 5.5 – Non accende subito la lampadina e rischio grosso dopo le prime battute dal suo ingresso.

Ramsey 7 – Segna il goal dell’1-0 e gioca una partita reattiva. Dulcis in fundo, l’assist al bacio per Dybala.

Bentancur 7 – Sempre più a suo agio in cabina di regia.

Matuidi 7 – Taglia legna della fase difensiva. Cuore e gambe.

Douglas Costa 6 – Un’acrobazia fuori misura e qualche giocata confusa. Lontano dai suoi standard.

Dal 59’ Dybala 7.5 – Gran goal per l’argentino dopo 2 minuti dal suo ingresso in campo. Decisivo

Higuain 6 – Non la sua migliore partita. Sostituito all’80esimo da Bernardeschi – SV

Ronaldo 6.5 – Bella prestazione.

All. Sarri 6.5 – Il duro lavoro sta ripagando il tecnico toscano che piano piano è riuscito anche nell’impresa di far giocare bene la squadra. Primo posto riacciuffato.

INTER

Handanovic 7 – Pronti via con una gran parata su de Ligt e Matuidi. Sempre reattivo.

Skriniar 6 – Ha il compito di contenere Ronaldo e lo fa per più di metà gara. Poi nel finale se lo perde.

de Vrij 6 – Meno leader del solito, sia sul piano tattico che mentale. Crolla con tutta la squadra nella ripresa.

Bastoni 5,5 – E’ quello della retroguardia che soffre di più le avanzate juventine.

Candreva 6 – La cura Conte continua a dare i suoi frutti. Tra i più in forma.

Dal 74′ Gagliardini sv

Vecino 5 – Tocca veramente pochissimi palloni. Malino nel primo tempo, ben giocato dalla squadra, malissimo nella ripresa.

Brozovic 6 – Parte bene, poi scompare nella ripresa e si fa anche ammonire.

Barella 6 – Perfetta spalla di Brozovic in mezzo al campo. Esce, acciaccato, nel suo momento migliore.

Dal 59′ Eriksen 5 – Completamente fuori partita. Non riesce ad imporre tutta la sua classe.

Young 6,5 – Uno dei migliori, sempre vivace e propositivo.

Lautaro Martinez 4,5 – Male male per Lautaro che non riesce mai ad essere incisivo e pericoloso.

Lukaku 4 – Il peggiore della squadra. Esce dal campo con zero occasioni pericolose create.

Dal 76′ Sanchez 6 – Entra e prova a creare qualcosa con fare volenteroso. Non raccoglie ciò che semina.

All. Antonio Conte 5 – Il tecnico non legge bene la partita e non azzecca nemmeno i cambi per cercare di riportare la partita sui binari del pareggio. Male.

