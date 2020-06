La Juve aspetta il Milan tra campo e voci di mercato

Sarri prepara il ritorno di Coppa Italia, mentre iniziano ad uscire i primi nomi per la prossima stagione

La notizia è che fra due giorni finalmente si gioca. A riaprire la stagione del calcio italiano sarà la semifinale di Coppa Italia Juventus-Milan, in programma venerdi 12 giugno allo Juventus Stadium, con calcio d’inizio fissato alle ore 21. I bianconeri si stanno allenando agli ordini di Maurizio Sarri e questo match sarà il primo step per tornare a cullare ancora il sogno Triplete. La Juve parte con un leggero vantaggio, frutto dell’1-1 dell’andata ottenuto con un rigore che oggi fa ancora discutere e segnato da CR7. In quell’occasione la squadra di Sarri non brillò molto a livello di gioco e l’auspicio in casa bianconera, è che venerdi sera si possa tornare anche a far vedere qualcosa di positivo sotto questo aspetto, magari arrivando all’obiettivo di passare il turno proprio giocando bene. Sarri, dovrebbe scegliere di schierare i suoi con il 4-3-3 con Cristiano Ronaldo punta centrale e Dybala e Douglas Costa esterni. Una soluzione quasi obbligata perché Higuain e Bernardeschi non sono al meglio. Oltre al trio d’attacco è sicuro di un posto da titolare Buffon, alla ricerca della sua sesta coppa Italia e si pensa che possa giocare Cuadrado come terzino destro, dando maggiore spinta da quella parte: questa potrebbe essere una delle principali chiavi tattiche della partita, visto che nel Milan è squalificato Theo Hernandez.

I giocatori della Juve, con Bernardeschi in primo piano, durante un allenamento di preparazione alla sfida con il Milan

Oltre al match di Coppa Italia, in casa Juve iniziano a girare anche le prime indiscrezioni di mercato: detto del possibile scambio con il Barcellona tra Arthur e Pjanic, da qualche giorno ci sono rumors sul fatto che i bianconeri possano cambiare molto nel loro attacco nella prossima stagione, con Paratici che starebbe gettando le basi per provare a prendere Milik dal Napoli e Under dalla Roma. La Juve vorrebbe prelevare dai giallorossi anche Nicolò Zaniolo. Infine si parla anche del rinnovo di Paulo Dybala e gli ultimi rumors vorrebbero che la durata del nuovo contratto sia fino al 2025, con un ingaggio annuo di tra 12 e 15 milioni.

Leonardo Tardioli

Fonte foto: Juventus.com