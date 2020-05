La grinta di Gattuso a trascinare il Napoli

Gli azzurri sono pronti a ritornare sul campo. Primo obiettivo battere l’Inter e conquistare il pass per la finale di Coppa Italia

Si aspetta un’estate a dir poco torrida dalle parti del Vesuvio e non solo per le alte temperature della nuova stagione estiva. Il calcio è ormai ad un passo dal suo ritorno definitivo sul campo e Napoli ha voglia di riassaporare quel manto verde del San Paolo da troppo tempo rimasto solamente ad annaffiare. Mister Gattuso ha iniziato a rinculcare il suo verbo, con la solita garra tutta calabrese nel cuore, per preparare Insigne e compagni verso un finale di annata che potrebbe regalare importanti soddisfazioni.

Prima missione: la conquista di un posto per la finalissima di Coppa Italia. Il match contro l’Inter, con ogni probabilità, sarà spostato a venerdì 12 giugno, per permettere ai nerazzurri un minimo di riposo in più, visto il tour de force, condito dal recupero contro la Samp (20 giugno). Con il San Paolo a porte chiuse, il fattore campo sarà certamente nullo, ma guai a sottovalutare la voglia di un Napoli, ormai ad immagine e somiglianza del suo leader in panchina.

Da quanto trapela da Castel Volturno, quello rientrato dopo due mesi di clausura forzata, sembrerebbe un Napoli, carico a pallettoni non solo mentalmente ma anche tecnicamente. L’infortunio di Manolas (stop di un mese) è, infatti, l’eccezione che conferma la regola. La rosa è ritornata tutta a disposizione di mister Gattuso, il quale potrà gestire questo tour de force estivo, con la massima cautela possibile.

Sono ritornati giocatori, in convalescenza da mesi, come Ghoulam e Malcuit nelle fasce, pronti a dare nuova linfa ad un reparto povero di ricambi. In centrocampo, la lista è lunga: dai nuovi Demme e Lobotka ai “veterani” Fabian Ruiz e Zielinski. Un reparto di qualità eccelsa, rafforzato dai muscoli di Allan e dallo sprint balcanico di Elmas. Qualità da vendere anche nel reparto offensivo, con il quasi “rinnovato” Ciro Mertens, capitan Insigne e l’inesauribile Callejon. In aggiunta, la corsa di Politano, il talento cristallino del Chucky Lozano e le punte “grosse” ma tecniche, Milik e Llorente.

Napoli ha voglia di calcio e di emozioni felici, dopo questi ultimi due mesi bui e gli azzurri sono pronti a soddisfare la sua richiesta.

Fonte foto: Notizie Calcio Napoli

Sandro Caramazza