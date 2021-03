La grandezza di Karim Benzema

Passano gli anni e gli allenatori ma l’attaccante francese è sempre un punto fermo del Real Madrid

Mai come per il Real Madrid vale la regola per cui nessun campione è eterno e la maglia, il brand, vengono prima di qualsiasi top player. Nel corso dei decenni al Bernabeu sono transitati tantissimi grandi giocatori, ma molti di essi poi sono stati accompagnati alla porta ancor più velocemente di quanto erano stati osannati all’inizio.

Un’eccezione a questa regola è sicuramente quella di Karim Benzema, acquistato nel 2009 dal Lione per 35 milioni di euro ed ancora un punto fermo delle Merengues dopo dodici stagioni. I numeri parlano chiaro: 184 reti in 372 partite con la maglia dei Blancos e 18 trofei tra cui 4 Champions League. Il centravanti francese ha vinto tutto ciò che poteva vincere più di una volta e l’ha fatto da protagonista, ma queste statistiche raccontano solo in parte il segreto della sua longeva carriera nel Real. Il vero pregio di Benzema infatti è sempre stato quello di essersi saputo adattare ad ogni compagno, allenatore e schema di gioco con cui si è trovato a convivere. Ha vinto la concorrenza con Higuain, ha saputo sopportare la presenza ingombrante di Cristiano Ronaldo accettando di diventare il secondo violino della squadra ed abdicando, di fatto, dal ruolo di numero nove. Sia Ancelotti che Zidane e Lopetegui hanno riconosciuto la sua importanza all’interno degli schemi offensivi dei Blancos e lui è stato a sua volta pronto e bravo a dare a questi allenatori ciò che loro chiedevano. In senso darwinista, Benzema è l’attaccante che meglio si è adattato al mutamento dei vari contesti di gioco del Real e grazie a questa sua abilità è riuscito a sopravvivere in un ambiente calcistico come quello madrileno tanto prestigioso quanto spietato in termini di concorrenza. E dopo 12 anni è ancora lì a dettare la linea, sia in campionato che in Europa.

Venendo al presente, il suo Real Madrid è ai quarti di finale di Champions League e terzo in Liga a -6 dai cugini dell’Atletico. Portare a casa anche solo una delle due competizioni è una sfida molto difficile, ma Benzema sembra tutto tranne che appagato nonostante un palmares pieno zeppo di trofei. Nonostante l’età che avanza l’ex giovane talento del Lione non vuole assolutamente lasciare il suo trono.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)