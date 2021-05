La grande tattica all’italiana, nella musica di Franco Battiato

Tributo al Maestro e a una scuola che no, non è morta con la fine del calcio di Arrigo Sacchi

Di Maestri si parla spesso, talvolta a sproposito, ma seguendo una linea che non sempre traspiri logica. Soprattutto quando di mezzo c’è il sentimento, nemico di razionalità e -soprattutto- di coerenza.

Ci lascia Franco Battiato uno dei pilastri non solo della musica italiana e mondiale, ma un letterario, uomo di cultura, grande viaggiatore. Il suo ultimo tributo, Torneremo Ancora, quasi ricorda -in altri modi e altre eleganze, sia chiaro- il non escludo il ritorno di califaniana memoria. Con altre accezioni, mistiche e spirituali, non per forza cattoliche. Da qui, tramite altri binari -ma con la stessa imponenza dei Treni di Tozeur, ci si riallaccia al calcio.



Si ribadisce con forza un concetto, ricalcato dal vivo interesse dall’estero: no, la scuola italiana degli allenatori non è morta con Arrigo Sacchi, né validi interpreti d’annata -si pensi a Carlo Ancelotti– sembrano aver perso tanto con lo scorrere delle lancette. Ritorna l’interesse per i tattici tricolori, su tutti Massimiliano Allegri, promesso – o quantomeno probabile- sposo del Real Madrid. In Ucraina c’è la possibilità per Roberto De Zerbi di spiccare il volo: il suo Sassuolo delle meraviglie si prende scalpi d’eccezione, ora lo Shakhtar Donetsk è la grande chance di una promettente carriera.

Allegri, dicevamo. Dopo una lunga pausa sabbatica, è pronto a tornare in carreggiata con l’offerta delle merengues. Perché proprio lui? Nessuno come il tecnico livornese è così fit per il gioco moderno, in continua e rapidissima evoluzione. Un dinamismo tattico come non se ne vedeva da anni, il paradosso di un’identità salda di gioco senza mai averne davvero una. Dimentichiamo gli schemi preconfezionati e dimentichiamo il plasmare una squadra a immagine e somiglianza dell’allenatore.



Con Massimiliano Allegri, a differenza del suo successore alla Juve –un Maurizio Sarri sempre granitico e irremovibile nella propria filosofia- ci sarà comunque qualcuno pronto a correre e a sacrificarsi per l’attaccante o l’ala che non possono spaziare per loro predisposizione. Un esempio su tutti? Un Matuidi che scala sulla sinistra, per lasciare Cristiano Ronaldo – uno che per sua predisposizione fa poca fase difensiva- libero di giostrare tra il ruolo di ala e quello di punta pura. In sostanza, Massimiliano Allegri e il suo 4-3-3 ibrido con il 4-4-2 possono raccogliere l’eredità pesantissima come quella di Zinedine Zidane.

A questo contribuirà il nuovo che avanza, Roberto de Zerbi. Evoluzione, mutamento, incisività: che il gioco dell’ormai ex tecnico del Sassuolo e quello del succitato Allegri siano molto simili, non è una novità. Adattamento che non vuol dire stravolgimento: la costruzione dal basso del 41enne bresciano non è un marchio di fabbrica, ma sicuramente lui stesso ha spinto gran parte della Serie A a iniziare il gioco dalle retrovie. Superata la prima linea, entra in gioco il valore dei singoli: è qui che il Sassuolo ha vinto le partite, con un play estremamente duttile (Djuricic o Boga) che prende palla dal basso e spazia tra le linee, arrivando senza soluzione di continuità ad andare (o mandare, le ali) in porta.

La visione monolitica di Sacchi (ma estremamente innovativa) fu la chiave di volta della grande scuola tattica all’italiana: fu la seconda new wave italiana (la prima fu il catenaccio e il modulo di Pozzo) dopo il free jazz punk inglese (che seguirà nuovamente con l’esplosione dei club inglesi di Premier) ma oltre trent’anni dopo l’Italia può ancora dire molto, colmando anni di ritardo con l’estero. In ogni caso, il mister italiano piace eccome. Dal Giappone delle geishe (Alberto Zaccheroni) fino a Radio Tirana (Albania, Gianni De Biasi) che trasmette musiche balcaniche (Croazia, Paolo Tramezzani) tra i Dervishi (Iran, Andrea Stramaccioni) che girano sulle spine dorsali. Passando dalle wonderful summer on a solitary beach (Mauro Bertoni, che sfiorò la Champions d’Oceania con l’Amicàle di Vanuatu), per finire a San Pietroburgo con Luciano Spalletti, alla Prospettiva Nevskij. Del nostro calcio, per larga parte capitani coraggiosi.

Valerio Campagnoli (fonti Jmania, Calciomercato, SalernoNews24, RTL, CalcioBresciano, WLTV, Amazon)