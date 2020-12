La grande scuola dei portieri italiani

In ogni stagione di Serie A alcuni tra gli estremi difensori azzurri si distinguono per le loro parate decisive

Il ruolo del portiere è probabilmente quello più importante del calcio, perchè ha tutta la responsabilità di un eventuale errore e spesso, pur parando il possibile, viene comunque battuto a causa di errori grossolani dei compagni. In Serie A ogni stagione è caratterizzata da alcune conferme tra i pali o anche da qualche sorpresa di un portiere che può elevarsi su grandi livelli.

In questo primo scorcio di stagione, parlando sempre di italiani, la conferma più solida è sempre la stessa: Gianluigi Donnarumma, che ancora giovanissimo, difende benissimo ormai da anni i pali del Milan e quelli della Nazionale. I rossoneri devono moltissimo al proprio estremo difensore, il primato e la striscia di imbattibilità ancora in corso sono anche merito di grandi salvataggi e grandi partite da parte di Gigio.

Dietro di lui stanno emergendo tre portieri che la Nazionale la vedono meno spesso ma che forse meriterebbero più considerazione. Alessio Cragno domina per ora la classifica di parate compiute in queste giornate per salvare il suo Cagliari, ben 54 di cui alcune davvero strepitose. Marco Silvestri invece continua a stupire con il suo Verona, solamente undici le reti subite e diversi salvataggi che hanno permesso alla squadra di avere sicuramente qualche punto in più. Infine Pierluigi Gollini, che a causa di qualche infortunio non le ha giocate tutte ma che viene da una prestazione incredibile contro la Juventus, con tanto di rigore parato a Cristiano Ronaldo.

Tra gli altri bene anche Luigi Sepe nonostante l’avvio di alti e bassi del suo Parma, mentre Meret paga la concorrenza di Ospina nel Napoli nonostante si dimostri sempre un portiere di grande affidabilità.

Fonte foto: pianetamilan

Alessandro Fornetti