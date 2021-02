La gavetta di Roger Ibañez

Il giovane difensore della Roma sta cercando la sua dimensione e domani è atteso dalla sfida contro Cristiano Ronaldo

Quando si pensa ad un giovane talento brasiliano il pensiero non va proprio immediatamente ai difensori centrali. Eppure la Roma, dopo aver azzeccato il colpo Marquinhos diversi anni fa, ora sta provando a fare il bis puntando sul classe 98′ Roger Ibañez.

Appena arrivato, Ibañez si è sin da subito ritagliato il suo spazio all’interno del turnover della difesa della Roma. Il suo merito è stato quello di assimilare in maniera rapida i dettami di Fonseca per poi proporsi come titolare, complice la partenza provvisoria di Smalling, durante il breve pre-campionato della stagione in corso. Rapido, ottima tecnica, buona presenza fisica, il giovane brasiliano ha tutte le caratteristiche di base richieste da Fonseca e dal calcio moderno ai difensori oggi. C’è da migliorare in marcatura e nella lettura della manovra avversaria, soprattutto quando il livello della gara si alza (vedi derby con la Lazio e match di Europa League con il Siviglia), ma i progressi fatti in questo anno in maglia giallorossa sono sotto gli occhi di tutti. L’obiettivo di Ibañez, oltre a quello di entrare nel giro della nazionale brasiliana, è convincere la Roma a riscattarlo dall’Atalanta durante la prossima estate, al costo di 8 milioni di euro.

La strada imboccata finora sembra quella giusta, ma domani pomeriggio a Torino Ibañez se la dovrà vedere con la Juventus di Cristiano Ronaldo. L’impegno è difficile, ma la voglia di riscattare un derby giocato molto male è la molla che lo può portare ad imporsi anche in gare come queste. Il tempo è tutto dalla sua parte e la Roma lo attende a braccia aperte.

Luca Missori

(Fonte immagine: Forzaroma.info)