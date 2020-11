La forza calma di Paulo Fonseca

Poche chiacchiere, tanti fatti, dopo una prima stagione travagliata l’allenatore portoghese sta stupendo tutti

Paulo Fonseca allena la Roma soltanto da poco più di un anno ed oltre al normale stress che questo incarico comporta ha dovuto già fronteggiare nell’ordine: una grandinata di infortuni, nella prima parte della scorsa stagione, la pausa forzata dall’emergenza Covid, un cambio di proprietà ed in ultimo una tragicomica sconfitta a tavolino. Nonostante tutto questo però non ha fatto una piega.

Nel bene e nel male, nella vittoria e nella sconfitta (ma anche nel pareggio), nei torti e nei favori arbitrali, Fonseca mantiene quella calma tipica di chi prende sul serio il proprio lavoro senza per questo prendersi troppo sul serio. Certo, la lingua è un ostacolo alla loquacità, ma la volontà di tenere un profilo basso è evidente. I giornalisti lo stuzzicano, lui risponde con un sorriso accennato e con la giusta dose di diplomazia. Un suo giocatore lo richiama durante la gara, lui come primo segno fa quello di stemperare gli animi. Un uomo di poche parole che fa parlare il campo. Tolta la sconfitta tavolino con il Verona infatti, la Roma è terza in classifica ed è imbattuta in tutte le competizioni. Considerando anche il finale della scorsa stagione i ragazzi di Fonseca vengono da 16 risultati utili consecutivi in A e non li hanno ottenuti per caso. L’atteggiamento da normalizzatore dell’allenatore portoghese va di pari passo con un’idea di calcio propositivo, frizzante, che diverte e fa divertire. 3-5-2, 4-3-3, 4-2-3-1, il sistema di gioco conta il giusto, ciò che importa sono le idee, la coerenza ed il raziocinio con cui vengono attuate. La Roma va in campo e sa quello che deve fare, è sicura dei suoi mezzi ed i giocatori remano tutti nella stessa direzione.

Ora arriva il bello, o meglio, arriverà. In una città come Roma quando crescono le aspettative aumentano anche sia l’attaccamento che le pressioni. Fonseca dovrà essere bravo a farsi scivolare tutto addosso, esattamente come fa ora, anche se non sempre sarà facile. La strada che ha imboccato è quella giusta, per non deragliare il suo atteggiamento calmo ed allo stesso tempo determinato è lo strumento migliore.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calcioefinanza.it)