La Fiorentina sta diventando grande

I viola hanno finalmente trovato il successo in un big match e puntano sempre più in alto

La Fiorentina di Vincenzo Italiano sta diventando grande, lo ha confermato il match contro il Milan e lo dice una classifica mai così positiva negli ultimi anni. Italiano ha ridato entusiasmo ad una squadra persa ed ha saputo contenere anche le critiche piovute addosso a Vlahovic per il mancato rinnovo di contratto. La vittoria nell’ultimo turno contro il Milan rappresenta uno sblocco mentale per i viola che nonostante un ottimo cammino si erano sempre ritrovati senza punti quando andavano ad affrontare le grandi del nostro campionato, fatta eccezione per la vittoria contro l’Atalanta ad inizio stagione. Vlahovic è sempre più trascinatore di un gruppo che sta riscoprendo Saponara e che è riuscito a fare suo un ottimo incontro giocato senza difensori centrali di ruolo. Benissimo con il Milan anche Duncan che ha dato grande dinamismo e precisione e che potrà essere un grande valore aggiunto per il prosieguo del campionato.

Ora, con la classifica che dice ventuno punti a meno quattro dal quarto posto occupato dall’Atalanta, la parola chiave deve essere continuità. Con due scontri diretti in programma già nella prossima giornata, la Fiorentina dovrà approfittare di un calendario piuttosto favorevole che non la vedrà opposta a nessuna compagine che al momento la precede in classifica. La crescita costante finora dimostrata deve tramutarsi in risultati pieni, così da mandare un segnale a tutte le contendenti per un posto in Europa. I toscani che a inizio anno non sembravano poter ambire ad un piazzamento del genere hanno trovato gli equilibri necessari per disputare finalmente una stagione competitiva e di alta classifica.

Già il prossimo match, il derby toscano contro l’Empoli, sarà fondamentale per dare continuità al successo contro il Milan; Italiano potrà contare nuovamente sulla coppia di centrali difensivi titolare, visto che sia Milenkovic che Martinez Quarta torneranno dalla squalifica, e potrà tornare a schierare Nico Gonzalez dal primo minuto in quanto il giocatore si è dimostrato già ampiamente recuperato durante il prezioso finale di partita giocato contro il Milan, con un assist che ha portato al definitivo 4-2 di Vlahovic.

Fonte foto: lavocenazionale.it

Alessandro Fornetti