La Fiorentina sogna in grande tra Vincenzo Italiano e calciomercato

Alla viola serviva un cambio di passo e l’ingaggio del mister è stato il primo

Nella stagione 2021/22 servirà per la Fiorentina non solo il minimo sindacale – riaffacciarsi cioè nella parte sinistra della classifica – ma ricominciare a coltivare ambizioni europee e chissà provare subito ad afferrarle.

Per fare tutto questo occorre una mentalità diversa e un’identità forte, esattamente ciò che il nuovo allenatore Vincenzo Italiano intende dare ai viola.



«Difendere bene, attaccare benissimo», poche parole del mister ma molto chiare, per guidare una squadra già solida ma che ha sicuramente bisogno di qualche aggiustamento nella rosa. Oltre naturalmente a trattenere i campioni sulla lista della spesa delle grandi d’Europa. È il caso di Vlahovic, oggetto del desiderio di molti che, a causa della girandola di centravanti in uscita tra Italia e Inghilterra, potrebbe essere ancora allettato da una succosa offerta. Il giocatore si allena, si dichiara fedele a Firenze e sembra desideroso di prolungare il contratto: si vedrà.



Intanto davanti sulla destra è arrivato Nico Gonzalez e a centrocampo sono rientrati dai prestiti Saponara (proprio dallo Spezia di Italiano), Duncan e Benassi. Tra le trattative più interessanti c’è il difensore Nastasic dallo Schalke 04.

Manca pochissimo alla prima giornata di campionato, che si disputerà a mercato ancora aperto, e le scommesse Serie A possono essere un utile indicatore del livello raggiunto da ogni squadra.



Con chi se la vedrà la Fiorentina? Si comincia fortissimo, con la Roma di Mourinho, in casa dei giallorossi. Il cantiere è nel pieno dei lavori anche sulla sponda giallorossa romana, un’altra squadra non proprio soddisfatta dei risultati della stagione scorsa, mai in gioco per lo scudetto. Il tecnico portoghese ha già visto scivolare via Dzeko, finito ormai ufficialmente all’Inter dopo la cessione di Lukaku e non sembra aver preso bene l’addio. Vedremo le sue contromisure domenica 22 agosto alle ore 20.45 contro i viola. Giallorossi favoriti per via dell’appuntamento nello stadio di casa, con l’1 con una quota di 1.73, pareggio a 3.80 e vittoria della Fiorentina a 4.50.

Sarà una prima giornata di Serie A scoppiettante perché oltre a questo big match, il 21 si parte con un interessante Inter-Genoa, mentre sempre il 22 ci sarà Udinese-Juventus e il 23 Sampdoria-Milan. Il calcio di agosto è sempre imprevedibile e nessuna favorita ha la garanzia di rivelarsi tale date le incertezze di rosa e di gioco, vale la pena rischiare qualcosa.