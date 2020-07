La Fiorentina domina in Salento, il Lecce cade e rischia

Finisce 3-1 per i viola la sfida in Puglia, basta un tempo ai ragazzi di Iachini per risolvere la pratica

Al Via del Mare va in scena una sfida dal peso specifico enorme. Il Lecce, terzultimo, deve assolutamente vincere per fare un passo in direzione salvezza. La Fiorentina gioca su due risultati, una sconfitta, invece, potrebbe trascinarla verso scenari mai pensati a inizio stagione. Liverani punta sul frizzante Farias che con Mancosu sosterrà la punta Babacar. Iachini, dal canto suo, sceglie il tridente Chiesa-Cutrone-Ribery. Arbitra la sfida Guida.

Inizia volenteroso il Lecce. Subito Babacar sfiora il palo dopo un’azione proveniente da un corner. Al 6′ risponde la Fiorentina come meglio non potrebbe. Errore di Rispoli che consegna la sfera a Cutrone, l’attaccante serve Chiesa che spara sotto la traversa bucando Gabriel, viola in vantaggio. Pochi minuti e Ghezzal in area viene steso da Gabriel, calcio di rigore. Dal dischetto lo specialista Pulgar, l’estremo leccese, però, lo ipnotizza e para sventando il raddoppio.

Il Lecce dopo il pericolo scampato riprende campo ma l’azione salentina è sterile. Al 38′ punizione da posizione interessante per la Fiorentina. Calcia Ghezzal, la traiettoria è efficace, Gabriel è battuto per la seconda volta, 2-0. Due minuti e la Fiorentina dilaga. Chiesa lancia Cutrone che supera in velocità due difensori e davanti all’estremo avversario non sbaglia. Viola padroni, il tris è servito. Il tempo per fallire un gol da parte di Farias e poi le squadre vanno a riposo.

Nella ripresa il Lecce prova a scalare una montagna ripidissima. L’ingresso di Saponara dà un po’ di verve all’attacco di casa, sono pochi i veri pericoli però per Terracciano. Più passa il tempo e più diminuiscono le possibilità dei giallorossi di recuperare. Così anche i ritmi si abbassano e il tempo passa. All’88’ sussulto salentino, Vera serve Shakhov in area, il fantasista deve solo mettere dentro, gol della bandiera giallorosso. Finisce così la sfida.

La Fiorentina si tira fuori quasi definitivamente dalla sabbie mobili grazie a una prima frazione da incorniciare. Il Lecce avrà ancora da lottare per rimanere in A in attesa del match di domani del Genoa.

Fonte foto: violanews.com

Glauco Dusso