La Fiorentina affonda il Torino nel finale

Castrovilli spezza l’equilibrio della gara regalando i primi tre punti ai viola

Dopo mille dubbi e molte incertezze sulla ripresa del campionato, finalmente è ripartita la Serie A. Con il fischio d’inizio alle ore 18 a Firenze, è ufficialmente iniziato il campionato 2020/2021. Ad aprire le danze sono i viola di mister Iachini contro il Torino di Giampaolo (prima partita ufficiale sulla panchina dei granata), in un “Artemio Franchi” naturalmente a porte chiuse. Presente subito in campo per i viola il neo acquisto Bonaventura.

I primi tre punti del campionato vengono assegnati alla Fiorentina grazie al gol di Castrovilli al settantottesimo minuto di gioco. I viola si confermano la bestia nera per il Torino, solo una volta nelle ultime sette partite contro i fiorentini, la formazione granata è riuscita ad ottenere i tre punti.

Nel primo tempo i ritmi sono molto compassati: entrambe le squadre rischiano poco dietro, rimanendo molto compatte e preferendo il possesso palla e lo studio della rispettiva squadra avversaria, rispetto al contropiede e al gioco offensivo.

Sono solo due le occasioni degne di nota nei primi quarantacinque minuti. Al ventiduesimo Berenguer calcia con il mancino su una palla ricevuta da Linetty, ma Dragowsky risponde presente e salva i suoi. A pochi secondi dall’intervallo Sirigu compie un miracolo su un colpo di testa di Kouamè da distanza ravvicinata.

Nella ripresa le squadre sembrano essere più effervescenti, soprattutto i viola schiacciano il Torino all’interno della propria metà campo, concedendo pochissimi spazi.

Dopo appena un minuto Chiesa mette in mezzo un pallone molto pericoloso su cui arriva Biraghi calciando il pallone in rete, ma il gol viene annullato giustamente per fuorigioco del numero tre viola.

Dopo un assedio dell’undici di Iachini, al settantottesimo arriva il vantaggio dei viola con il solito Gaetano Castrovilli (alla prima con la maglia numero dieci), che insacca il pallone in rete da pochi passi su un assist al bacio di Chiesa. Il Torino nel finale prova a trovare il pareggio, ma il muro viola tiene molto bene rischiando solo a due giri di orologio dal triplice fischio quando viene annullata la rete al “Gallo” Belotti per fuorigioco. Per mister Giampaolo il lavoro è ancora lungo prima di trovare la giusta quadratura del cerchio. La Fiorentina risponde presente e non manca appuntamento alla prima vittoria stagionale, buono il lavoro del tecnico Iachini.



Firma: Iacopo Mirabella

Fonte foto: Google