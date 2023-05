La favola Sudtirol continua, Lapadula trascina il Cagliari, per il Brescia spettro serie C

Si sono giocati i preliminari dei playoff e l’andata del playout, la squadra di Bisoli continua a stupire mentre i sardi ringraziano il loro bomber

Primo atto degli spareggi nell’ultimo fine settimana. Per i playoff promozione sono andati in scena i turni preliminari secchi. Il Sudtirol continua nel suo momento magico. Nonostante una gara gestita dalla Reggina il tiro deviato di Casiraghi all’89’ beffa Filippo Inzaghi e i suoi regalando la semifinale con il Bari ai ragazzi di Bisoli. L’andata questa sera alle 20.30 a Bolzano, resa dei conti in Puglia venerdì. Il Cagliari, invece, si aggrappa all’MVP della stagione cadetta. Gianluca Lapadula infila una doppietta nei primi venti minuti del match con il Venezia. I lagunari accorciano nella ripresa con Pierini ma non basta. Sarà sfida con il Parma adesso per i rossoblu, primo atto domani sera a Cagliari, ritorno sabato in Emilia.

Nell’andata del playout per non retrocedere importante successo del Cosenza sul Brescia. Al San Vito “Gigi Marulla” basta un gol di Nasti ai calabresi per mettersi in posizione di vantaggio in vista del ritorno giovedì 1 giugno al Rigamonti.

Glauco Dusso