La “Farfalla granata”

Storia di Gigi Meroni, il talento anarchico del calcio italiano

Non sono un tifoso del Torino.

Partendo da questo assunto non si può negare, in nessun modo, che il Torino è magia allo stato puro un insieme di concatenazioni che hanno dell’incredibile.

E’ noto che il comandante dell’aereo che si schiantò sulla basilica di Superga si chiamasse proprio Meroni e di nome Pierluigi anziché Luigi ma le analogie non terminano qui, continuando la lettura (e per me la stesura) di questo pezzo ne troveremo delle altre.

Analogie che si incrociano con la storia di questo magnifico talento cristallino e quella del Toro per creare un connubio di romantica magia.

Nato a Como il 24 febbraio del 1943 iniziò a giocare nel cortile sotto la sua abitazione, come hanno fatto molti altri campioni, dove contava soprattutto la velocità e la tecnica perché fondamentalmente si giocava tutti contro tutti, fin quando non fosse troppo buio per proseguire.

Poi passò nelle giovanili del Como mentre si dibatteva tra vari lavori per aiutare la famiglia, dato che il padre era morto quando Gigi aveva solo due anni.

Con i lombardi esordì in serie B e quando si trovò ad affrontare il Genoa la sua carriera cambiò radicalmente: i dirigenti liguri rimasero impressionati dalle sue prestazioni ed a fine stagione decisero di acquistarlo.

Nella “Città vecchia” cantata da De André si fermò per due stagioni, il tempo d’imporsi a livello nazionale e di richiamare su di sé le attenzioni del Torino e del loro allenatore, il leggendario Nereo Rocco.

Il suo passaggio in granata, per la cifra record di 300 milioni di lire, portò una vera e propria mobilitazione tra i tifosi del Genoa e questo rimarrà nel suo percorso.

Meroni era un anticonformista ed in quel periodo, un calciatore con quel carattere, non poteva non far discutere.

La sua eccentricità si vedeva in campo e fuori: portava la maglia fuori dai pantaloni (e credetemi a quel tempo era una cosa molto particolare), si disegnava i vestiti da solo ed il suo stile era una sorta di “Beat” che in italia ancora non aveva preso il largo.

I suoi capelli lunghi, che gli portarono non pochi contrasti col mister Fabbri che in quel periodo allenava la nazionale, non è un mistero che per essere convocato nella fallimentare spedizione nel mondiale inglese del 1966 li dovette tagliare.

La sua convocazione avvenne a furor di popolo, perché col Torino stava facendo dei veri e propri sfracelli, dominava le partite e con la sua classe e velocità era in grado di spaccare le difese avversarie.

Eppure alla fine di quel mondiale fu additato lui come maggior responsabile della disfatta, per via dei suoi comportamenti che disturbavano il gruppo, lui che neanche giocò contro la Corea.

Non fu più convocato.

I suoi atteggiamenti li possiamo definire estrosi non solo in campo ma anche nella vita: girava per Torino portando una gallina al guinzaglio (e l’aveva chiamata proprio “Gallina”), si fingeva giornalista e chiedeva alla gente di Torino cosa pensasse di Meroni e poi la pietra dello scandalo che animava le anime dell’ italietta bigotta e ben pensante dell’epoca: Meroni conviveva con una ragazza sposa.

Oggi fa ridere a dirlo ma per quel periodo era l’incarnazione dello scandalo in una persona.

In tutto questo non faceva mai mancare il suo apporto ai compagni durante le partite: di sovente era il migliore in campo ed era capace di reti meravigliose, come quella che fece a Sarti durante una gara contro l’Inter: un capolavoro di equilibrio e tecnica.

Aveva 24 anni quando si stava consacrando come uno dei maggiori talenti del nostro calcio, ma poi arrivò quel maledetto 15 ottobre: dopo una gara contro la Sampdoria i giocatori ottennero il permesso per andare a cena fuori, Luigi attraversò la strada e fu investito da due macchine.

Qui tornano le coincidenze e le linee di prosecuzione che troviamo nella storia dei granata: l’auto era guidata da Romero, futuro presidente del club.

I funerali di Gigi furono strazianti: tutta Torino era presente a salutare, ancora una volta, uno dei suoi figli più amati.

La magia più bella doveva ancora arrivare: pochi giorni dopo si sarebbe giocato il derby ed il Torino vinse 4-0, non era mai successo e fino ad oggi non è più accaduto, ma non è finita qui.

Al funerale i suoi compagni erano tutti distrutti ma quello che sembrava più costernato era Combin, che aveva un rapporto di amicizia molto stretto con Meroni.

Combin durante i giorni seguenti al funerale ebbe la febbre alta ma la domenica volle essere in campo lo stesso: segnò una tripletta con tre tiri rabbiosi e l’altro gol lo fece Alberto Carelli, che indossava la maglia numero 7 di Meroni.

Se non è magia romantica questa…

Fonte foto: mondiali.it

Firma: Alessandro Nardi