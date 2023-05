La fantastica storia del Brighton

I ragazzi di De Zerbi vincono contro il Southampton e ottengono la matematica qualificazione alla prossima Europa League

Il Brighton riscrive la propria storia, si qualifica alla prossima edizione dell’Europa League dove ci giocherà per la prima volta. A dare la matematica la vittoria per 3-1 contro l’ormai retrocesso Southampton.

La storia di questo club è di per se assurda, considerando che fino al 2017 non aveva mai giocato in Premier League ma solo nelle serie inferiori. La società è stata brava nel 2019 a prendere un allenatore come Potter che ha poi gettato le basi per lo splendido lavoro di De Zerbi. L’exploit il Brighton di Potter lo ha nella passata stagione dove conclude al nono posto in classifica, ad allora il miglior piazzamento del club in Premier League. Ad inizio stagione, il tecnico inglese va al Chelsea per sostituire l’esonerato Tuchel e il Brighton decide di puntare su Roberto De Zerbi, il quale aveva lasciato lo Shakhtar Donetsk vista la guerra in Ucraina e lo stop del campionato ucraino. L’allenatore italiano viene senza dubbio facilitato dall’ottimo lavoro fatto da Potter, ma mette in pratica i suoi schemi, rendendo i Seagulls una delle squadre più belle da vedere nel massimo campionato inglese e ottenendo un risultato che a inizio stagione era impensabile. Bisogna dare credito anche ai giocatori che hanno fatto una grande stagione come Grob, Mitoma, Caicedo e Mac Allister, il quale dovrebbe andare al Liverpool nella prossima stagione.

De Zerbi in questi mesi in Inghilterra ha dimostrato, qualora ci fosse bisogno, tutte le sue qualità a livello tattico ma non solo, in un club e in una piazza che gli hanno permesso di lavorare in tranquillità e con fiducia e senza la pressione che lo stesso allenatore italiano ha riscontrato in Italia.

Prima delle meritate vacanze, il Brighton dovrà disputare le ultime due partite di campionato contro Manchester City e Aston Villa, con l’obiettivo di superare il Liverpool al quinto posto in classifica.

