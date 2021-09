La crisi dell’Arsenal è senza fine

I Gunners hanno iniziato la stagione come peggio non si potrebbe e la via d’uscita non si vede

C’era una volta l’Arsenal degli Invicibili, che nei primi anni 2000 dominava la Premier League senza mai perdere una partita. Poi la ricostruzione, il ridimensionamento dovuto alla realizzazione dello stadio e l’addio (molto lungo) ad Arsene Wenger, tre anni fa, dopo 22 anni insieme. Infine il post-Wenger, tutt’oggi molto deludente.

Nelle ultime stagioni infatti, a fronte comunque di due trofei (una Fa Cup ed un Community Shield nel 2020), l’Arsenal ha avuto un crollo verticale che l’ha portata prima fuori dalle competizioni europee e poi lontano dal treno delle grandi della Premier League. L’attacco continua ad avere qualità, ma ha perso cinismo nei suoi uomini migliori, il centrocampo è fragile e spesso ha dimostrato di non avere la solidità necessaria a proteggere una difesa che, detta senza mezzi termini, è un colabrodo. Il risultato è una squadra che non sa difendere, non sa pressare, attacca in maniera confusa ed appare totalmente senza un’identità. Quello che più stupisce dell’involuzione dei londinesi è l’assoluta incapacità di reclutare calciatori adatti al gioco di Arteta pur avendo una disponibilità economica che molte società, in Inghilterra ed all’estero, semplicemente si sognano. Negli anni in cui il nuovo stadio era in costruzione, sul mercato i Gunners hanno spesso tirato la cinghia, ora invece spendono e spandono ma paradossalmente fanno peggio di quando spendevano poco. E’ evidente che dai vertici fino all’ultimo membro dello staff manchi quella visione e quell’unità di intenti necessari a costruire un progetto importante.

La stagione di Premier è iniziata con tre fragorose sconfitte, è ancora lunghissima e niente è compromesso in maniera definitiva, ma la sensazione è che questo Arsenal si sia smarrito già prima di cominciare il suo percorso tra le varie competizioni in cui è impegnato. Arteta deve trovare una quadra insieme alla società, altrimenti il declino, già evidente, potrebbe diventare uno smacco insopportabile per uno dei club più blasonati d’Inghilterra.

Luca Missori

(Fonte immagine: Ilmessaggero.it)