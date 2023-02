La Cremonese elimina Napoli e Roma: è di nuovo in semifinale di Coppa Italia dopo 36 anni

I lombardi dopo l’impresa al Maradona si ripetono all’Olimpico e tornano tra le migliori quattro della competizione

La Cremonese di Ballardini è la vera sorpresa di questa edizione della Coppa Italia; nonostante una stagione difficilissima con zero vittorie ancora all’attivo in campionato, i grigiorossi stanno stupendo in Coppa e hanno eliminato Napoli e Roma entrambe fuori casa. I lombardi tornano in semifinale di Coppa Italia ben 36 anni dopo l’ultima volta ed affronteranno la Fiorentina in quello che sarà un doppio scontro molto sorprendente viste le compagini escluse da quella parte di tabellone. I viola in particolare hanno evitato in un colpo solo il Milan, eliminato dal Torino, il Napoli e la Roma, entrambe battute dalla Cremonese.

Fonte foto: informazione.it

Alessandro Fornetti