La corsa al titolo in Bundesliga

Un approfondimento sulla lotta al campionato tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, con un sunto sul momento delle due squadre

Quest’anno stiamo assistendo ad una Bundesliga anomala rispetto agli anni passati. Solitamente a questo punto della stagione il Bayern Monaco, dopo aver dominato il campionato, otteneva l’aritmetica necessaria per diventare campione di Germania, mentre ad oggi si trova al secondo posto a -1 dal Borussia Dortmund.

La stagione dei bavaresi si può definire a due facce tra Bundesliga e Champions League: nel campionato ha mostrato delle lacune importanti soprattutto in difesa mentre in Champions, prima dei quarti di finale con il Manchester City, ha dominato vincendo tutte le partite. Il cambiamento è arrivato quando il mese scorso il Bayern ha scelto di esonerare Nagelsmann ed assumere Tuchel, che nella prima sfida ha rifilato un 4-2 al Borussia Dortmund ma poi è uscito sia dalla DFB Pokal per mano del Friburgo e sia dalla Champions League con un sonoro 4-1 nella doppia sfida al Manchester City. Inoltre Il Bayern ha perso l’ultima gara di campionato 3-1 contro il Mainz, la squadra che ha lanciato Tuchel nella Bundesliga da allenatore.

Mainz-Bayern Monaco 3-1

Per quanto riguarda il Borussia Dortmund potrebbe essere l’anno buono visto che il Bayern non sembra il solito schiacciasassi. I gialloneri continuano con il loro progetto di giovani di qualità e sperano di tornare ad alzare la Bundesliga dopo il doppio trionfo nelle stagioni 2010-11 e 2011-12 con Klopp in panchina. Tornati con Terzic come allenatore dopo l’esperienza non fortunata con Rose, il Borussia Dortmund, avendo appunto un progetto basato sui giovani, ha faticato a trovare quella continuità che ha poi scovato nell’ultimo periodo. Come già detto al momento si trovano al primo posto con un punto di vantaggio sul Bayern Monaco e, come i bavaresi, sono fuori da tutte le altre competizioni dato che hanno perso i quarti di finale di DFB Pokal contro il Lipsia per 2-0 e sono stati sconfitti per 2-1 nel doppio confronto con il Chelsea valevole per gli ottavi di finale di Champions League.

Bellingham in Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte 4-0

Vedremo se il Borussia Dortmund riuscirà ad interrompere il dominio del Bayern o se i bavaresi trionferanno per l’undicesimo anno consecutivo.

Fonti foto: Getty Images, afp.com

Davide Farina