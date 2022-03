La Coppa Italia in soccorso delle milanesi, un derby per dare la scossa

La Coppa Italia in soccorso delle milanesi, un derby per dare la...

Domani sera la stracittadina per l’andata della semifinale nella competizione, un momento in cui entrambe le squadre sono depresse dai risultati in campionato

Meno di un mese fa il derby di campionato vinto dal Milan ma dominato dall’Inter. Dopo quella partita un lento declino da parte di entrambe sino ad arrivare alla sfida di domani che vede le due squadre in cerca di se stesse e di risposte dopo aver rimesso in discussione la serie A. Arrivare in finale di Coppa Italia sarebbe un segnale importante per tutte e due le compagini quindi la semifinale diventa fondamentale. L’Inter ci arriva con il morale sotto i tacchi ma con la voglia di risalire. Simone Inzaghi, con il rientro in gruppo di Gosens e Correa, avrà a disposizione l’intera rosa, ecco quindi il momento delle scelte. Domani, però, si affiderà con tutta probabilità ai soliti noti senza grosse sorprese. Il Milan deve fare a meno ancora di Ibrahimovic oltre a Tonali squalificato. Pioli si interroga se dare un’altra possibilità a Diaz che negli ultimi match è apparso come la versione sbiadita del folletto di inizio stagione. Chi svolterà? La risposta la darà il campo, quel che è certo è che i bonus per tutte e due sono davvero esauriti.

Glauco Dusso